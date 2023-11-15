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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Показан трейлер «убийцы» The Sims

Источник:
Sibnet.ru
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Южнокорейский издатель и разработчик Krafton представил трейлер будущей игры inZOI — нового симулятора жизни, который геймеры уже прозвали «убийцей» The Sims.

В ролике разработчики показали редактор создания персонажей, процесс строительства зданий, обустройство квартиры, карту города, взаимоотношение персонажей. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

Krafton называет inZOI симулятором, «где игроки становятся богами, получая возможность изменять все по своему желанию и переживать бесконечное количество новых историй в разных формах жизни».

Геймеры смогут выбрать любую профессию для своих героев, развивать навыки и выстраивать отношения с окружающими. Авторы игры обещают безграничные возможности для реализации любых идей пользователей.

Релиз inZOI ожидается в конце 2024 года на ПК, а впоследствии на PS5, Xbox Series X и S. Модель распространения пока не определена.

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Игры #Экшены
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