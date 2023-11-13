Астрономы увидели массовую миграцию звезд из нашей галактики

Количество «убегающих» из нашей галактики звезд оказалось значительно выше, чем предполагали ученые. При этом исследование показало, что большинство звезд-беглянок достаточно тяжелые.

Исследователи воспользовались двумя каталогами звезд O-типа и B-типа, а также данными телескопа «Гайи». Это позволило вычислить 106 звезд-беглянок O-типа и 69 таких же звезд Be-типа. По новым оценкам, только по нашей галактике бродят порядка 10 миллионов звезд-изгоев.

Процент убегающих звезд O-типа оказался намного выше (25,4 %) чем звёзд типа B и нового подвида Be (5,2 %). В целом более массивные звезды типа O убегают чаще и в целом движутся быстрее звезд типа B.

В процессе исследования также были обнаружены ранее неизвестные звезды-беглецы: 42 среди звезд O и 47 среди звезд B и Be. Многие из них уже разогнались так, что со временем покинут Млечный Путь.

Существует две основные гипотезы о том, как появляются звезды-беглецы, скорости и направления движения которых не совпадают с карусельным кружением всего остального вещества в галактике. Одна теория предполагает придание звезде импульса в результате взрыва сверхновой в двойной системе, после чего освобожденная от гравитации звезда улетает вдаль.

Вторая теория говорит о динамическом выбросе, когда пара звезд в двойной системе пролетает мимо третьего массивного объекта, например, мимо черной дыры. Дыра отрывает одну из звезд, что придает импульс движения. Новые данные указывают на то, что второй сценарий реализуется гораздо чаще.