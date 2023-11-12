Цены на вторичное жилье начали падать в России

Цены на вторичное жилье в России начали падать впервые с декабря прошлого года, сообщил директор по продажам сети агентств недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев.

«Средняя цена продажи квадратного метра вторичного жилья в России достигла очередного пика в сентябре — 90 тысяч рублей и начала снижаться. За месяц коррекция составила сразу 0,8%, до 89,3 тысячи рублей за "квадрат"», — сказал Зайцев РИА Новости.

По словам Зайцева, в настоящее время рынок вторичного жилья постепенно остывает из-за снижения доступности ипотечных кредитов. «Если последние несколько месяцев еще были покупатели с одобренными по старым ставкам кредитами, которые спешили подобрать объект и поскорее подписать кредитный договор, что разогревало и спрос, и цены, то теперь таких покупателей минимум», — отметил он.

«В среднесрочной перспективе средний дисконт при продаже вторичного жилья будет расти и дело здесь в конкуренции за реальных покупателей с более дешевой ипотекой на первичном рынке», — пояснил Зайцев.