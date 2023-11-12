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Цены на вторичное жилье начали падать в России

Источник:
РИА Новости
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Цены на вторичное жилье в России начали падать впервые с декабря прошлого года, сообщил директор по продажам сети агентств недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев.

«Средняя цена продажи квадратного метра вторичного жилья в России достигла очередного пика в сентябре — 90 тысяч рублей и начала снижаться. За месяц коррекция составила сразу 0,8%, до 89,3 тысячи рублей за "квадрат"», — сказал Зайцев РИА Новости.

По словам Зайцева, в настоящее время рынок вторичного жилья постепенно остывает из-за снижения доступности ипотечных кредитов. «Если последние несколько месяцев еще были покупатели с одобренными по старым ставкам кредитами, которые спешили подобрать объект и поскорее подписать кредитный договор, что разогревало и спрос, и цены, то теперь таких покупателей минимум», — отметил он.

«В среднесрочной перспективе средний дисконт при продаже вторичного жилья будет расти и дело здесь в конкуренции за реальных покупателей с более дешевой ипотекой на первичном рынке», — пояснил Зайцев.

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Топ комментариев

Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются

Nik3316

иди Украинцам это задвинь, они или над тобой поржут и пошлют... по их "новой" истории они не воевали...

mosquito__2010

Искать логику в стране шизофреников дело конечно увлекательное.