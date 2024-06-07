Жилой микрорайон построят на месте старого аэропорта Омска

Возведение нового аэропорта в пригороде Омска освободит площади для строительства большого микрорайона на 6 миллионов квадратных метров жилья для 150 тысяч человек, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Действующий аэропорт Омск-Центральный находится в черте Омска. Концессионное соглашение о строительстве нового аэропорта Омск-Федоровка, в пригороде, было накануне подписано на Петербургском международном экономическом форуме: авиаузел планируется построить к концу 2028 года.

«Что касается старого аэропорта Омск-Центральный, то президентом поддержана резолюция. Мы просили его передать аэродромную полосу в областную собственность для того, чтобы можно было там заниматься развитием большого микрорайона с жильем, с социальными объектами», — сказал Хоценко.

По его словам, перенос аэропорта за город снимет ограничения по развитию городской среды в Омске. «Сейчас мы не можем строить жилье выше определенной этажности», — пояснил Хоценко.