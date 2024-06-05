Сбербанк повысит ставки по ипотеке

Сбербанк повышает ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта, минимальные теперь составят 18,2%. При этом повышение не затронет ипотечные программы с господдержкой, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой. Ставки меняются по базовым ипотечным программам на 1,5 процентных пункта», — говорится в сообщении.

Таким образом, ставки по кредитам на жилье в новостройке и на вторичном рынке, а также на строительство дома теперь начинаются от 18,2%. Ставки по ипотеке на загородную недвижимость и землю начинаются от 18,5%.

На рефинансирование ипотеки ставка составит от 18,2%, коммерческая ипотека — от 19,7%, ипотека без первоначального взноса — от 19%.