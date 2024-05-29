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Государство начнет взимать процент от суммы сделок с недвижимостью

Источник:
РБК
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Минфин намерен изменить механизм расчета госпошлины, которую платят физические лица и компании при осуществлении сделок с недвижимостью и регистрации прав на нее.

Из законопроекта следует, что ведомство предлагает перейти на взимание госпошлины на регистрацию права собственности на объект недвижимости и последующее внесение сведений в ЕГРН как процента от цены сделки.

Сейчас эта сумма зафиксирована в Налоговом кодексе. Физические лица, которые приобретают жилье, должны заплатить 2 тысячи рублей, юридические лица — 22 тысячи рублей. Предлагается сохранить данный размер, если кадастровая стоимость актива не превышает 20 миллионов рублей.

Изменения затронут объекты, которые оцениваются более чем в 20 миллионов рублей. При совершении транзакций с ними физическим лицам придется заплатить 0,1% от цены сделки, но не менее 0,1% от кадастровой стоимости актива. При этом максимальный размер платежа составит 500 тысяч рублей.

Для организаций размер пошлины составит 0,3% от суммы сделки, но также не менее 0,3% от кадастровой стоимости недвижимости. Она не сможет превышать 1 миллиона рублей, следует из документа.

По оценке министерства, переход от фиксированного размера к проценту от цены сделки при уплате госпошлины за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество дополнительно принесет бюджету не менее 16 миллиардов рублей в 2025 году.

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