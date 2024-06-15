ВТБ приостановит выдачу IT-ипотеки

ВТБ с 17 июня прекратит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«При этом банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях», — говорится в сообщении.

Банк уточнил, что ожидает решения правительства по дальнейшему финансированию IT-ипотеки. После принятия соответствующих решений и выделения лимитов ВТБ готов оперативно возобновить работу по программе.

Ипотечная программа для сотрудников аккредитованных IT-компаний была запущена правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников.

В апреле 2024 года правительство России увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей — до 700 миллиардов рублей.