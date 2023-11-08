Фильмы и сериалы с Мэттью Перри, которые вышли после «Друзей»

Зрители запомнили и полюбили Мэттью Перри как Чендлера Бинга в сериале «Друзья», но у актера богатая фильмография. Он исполнял и комедийные, и серьезные роли. Рассказываем о пяти значимых фильмах и сериалах с Перри, которые вышли после окончания культового проекта.

Мэтью Перри родился 19 августа 1969 года и умер 28 октября 2023 года. Актер снялся в 56 фильмах и сериалах. «Друзья» шли с 1994 по 2004 год.

«Триумф: История Рона Кларка»

Фильм с Мэттью Перри в главной роли снят в жанре биографической драмы. В основу легли истории из книги реального учителя Рона Кларка.

Педагог-идеалист оставляет провинцию, чтобы преподавать в одной из школ Нью-Йорка, имеющей дурную славу. Там он использует всю страсть и инновационные методы, чтобы вдохновить и зажечь сердца учеников.

Фото: © кадр из фильма «Триумф: История Рона Кларка»

Перри был номинирован на «Золотой глобус», «Эмми» и премию Гильдии киноактеров США как лучший актер в телевизионном фильме.

«Студия 60 на Сансет Стрип»

Комедийная драма «Студия 60 на Сансет Стрип» состоит из 22 эпизодов. Сериал выходил в 2007 году и получил высокие оценки. Рейтинг проекта на IMDb: 8.30.

Фото: © кадр из сериала «Студия 60 на Сансет Стрип»

Сценарист скетчей (его играет Перри) и продюсер возвращаются в комедийное шоу «Студия 60», чтобы вдохнуть в него жизнь. Сериал хвалят за хороший юмор и возможность увидеть телевизионную «кухню».

«Птицы Америки»

Комедия «Птицы Америки» вышла в 2008 году. Мэттью Перри сыграл в нем главного героя Морри Тэнегера.

Морри Тэнегер — очень правильный парень. Он живет в пригороде с такой же правильной женой, работает преподавателем и очень хочет получить новую должность. От перенапряжения у него начинаются проблемы со здоровьем.

Фото: © кадр из фильма «Птицы Америки»

В самый неподходящий момент на Тэнегера сваливаются не совсем нормальный брат с не совсем правильной сестрой. К этим проблемам добавляются начальник с женой, к которым нужно подлизываться. В жизни героя начинается сумасшедший дом.

«На старт!»

Комедийный сериал «На старт!» выходил в 2012 году. Это история о непочтительном, но очаровательном спортивном комментаторе, который, пытаясь справиться со своей потерей, находит утешение в группе поддержки.

Проект, по мнению создателей, оказался не сильно популярным, поэтому канал NBC официально заявил об завершении сериала без продления на следующие сезоны.

«Клан Кеннеди: После Камелота»

Мини-сериал «Клан Кеннеди: После Камелота» вышел в 2017 году. В нем Пэрри сыграл роль брата убитого президента Джона Кеннеди — сенатора Эдварда (Теда) Кеннеди в возрасте от 38 до 67 лет.

Фото: © кадр из сериала «Клан Кеннеди: После Камелота»

Перри называл роль Теда Кеннеди самой сложной, которую он когда-либо играл. И считал, что в их судьбах с политиком было много общего. «Из молодого парня, у которого было много вредных привычек, он превратился в человека, который на самом деле помог очень многим людям», — рассказывал Перри в одном из интервью.