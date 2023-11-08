НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Эль‑Ниньо подарил сибирякам теплый октябрь

Источник:
Sibnet.ru
287 1
Осень в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Феномен Эль-Ниньо принес сибирякам теплый октябрь, в периоды Эль-Ниньо погода в Сибири может становиться более влажной и теплой, рассказала доцент кафедры метеорологии и климатологии Томского госуниверситета (ТГУ) Ирина Кужевская.

Октябрь 2023 года был самым теплым в истории Томска – средняя температура составила 5,5 градуса выше нуля. По этому показателю он на одну десятую градуса опередил предыдущего рекордсмена – октябрь 2011 года. Связано это с тем, что в нынешнем октябре в Сибирь шли воздушные массы из южных широт.

Что такое Эль-Ниньо?

«Теплый октябрь в Сибири – это активное проявление феномена Эль-Ниньо, когда руководство глобальной циркуляцией воздуха берут на себя теплые тихоокеанские течения. Эль-Ниньо влияет в том числе на север Евразии, где находится Томск, делая погоду более влажной и жаркой», – рассказала РИА Томск Кужевская.

Собеседница добавила, что в норме тон климату задают холодные тихоокеанские течения. Время, когда все происходит «как обычно», называется периодом Ла-Нинья. Эль-Ниньо проявляет себя раз в несколько лет и длится чаще всего от 6 до 18 месяцев.

«Сам процесс и причины такой перемены до конца не изучены, но их влияние на климат бесспорно. На самом деле, погодные аномалии не только у нас, они по всему континенту идут. Когда мы снова придем к периоду Ла-Нинья, все вернется к относительной норме», – сказала она.

Еще по теме
Морозы и оттепели: какой будет зима в Сибири
Новую сельскохозяйственную культуру начали внедрять в России
Удивительное северное сияние над Новосибирском. ВИДЕО
Магнитная буря внезапно накрыла планету
смотреть все
Жизнь #Гео #Томск #Новосибирск #Кузбасс #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад призвал Зеленского готовиться к сдаче территорий России
Обнаружена опасная версия WhatsApp
Путин объяснил необходимость СВО
Blizzard анонсировала три дополнения World of Warcraft
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин рассказал о дружбе с Токаевым
Сын Кадырова получил пятую награду за месяц
Россия запросила заседание СБ ООН из‑за ударов по Донецку
Россия получила модернизированный снаряд «Краснополь»
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

GammiPluh

Обычно они там друг другу другие штуки дарят, видимо не привыкли к не латексным предметам

GammiPluh

Сейчас тактика ВСУ: едут на БМП до подрыва или место высадки, скидывают пехоту или то что от нее осталось....

volmen

Глупость это главный вирус поразивший украину, второй жадность.

Asd10

Зеленский казачек засланый. А вот что ты там думаешь ваще по барабану. Стопку хлопнул?? ☺