Эль‑Ниньо подарил сибирякам теплый октябрь

Феномен Эль-Ниньо принес сибирякам теплый октябрь, в периоды Эль-Ниньо погода в Сибири может становиться более влажной и теплой, рассказала доцент кафедры метеорологии и климатологии Томского госуниверситета (ТГУ) Ирина Кужевская.

Октябрь 2023 года был самым теплым в истории Томска – средняя температура составила 5,5 градуса выше нуля. По этому показателю он на одну десятую градуса опередил предыдущего рекордсмена – октябрь 2011 года. Связано это с тем, что в нынешнем октябре в Сибирь шли воздушные массы из южных широт.

«Теплый октябрь в Сибири – это активное проявление феномена Эль-Ниньо, когда руководство глобальной циркуляцией воздуха берут на себя теплые тихоокеанские течения. Эль-Ниньо влияет в том числе на север Евразии, где находится Томск, делая погоду более влажной и жаркой», – рассказала РИА Томск Кужевская.

Собеседница добавила, что в норме тон климату задают холодные тихоокеанские течения. Время, когда все происходит «как обычно», называется периодом Ла-Нинья. Эль-Ниньо проявляет себя раз в несколько лет и длится чаще всего от 6 до 18 месяцев.

«Сам процесс и причины такой перемены до конца не изучены, но их влияние на климат бесспорно. На самом деле, погодные аномалии не только у нас, они по всему континенту идут. Когда мы снова придем к периоду Ла-Нинья, все вернется к относительной норме», – сказала она.