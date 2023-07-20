Наступает Эль-Ниньо: чем грозит природный феномен?

Текущий год станет самым жарким за всю историю наблюдений, прогнозируют ученые. Превращению планеты в парник способствует начинающийся природный феномен Эль-Ниньо, нагревающий воды в экваториальной части Тихого океана. Что это такое и какие последствия грозят человечеству?

Климатические аномалии зафиксированы в различных уголках планеты — так, на юге США температура в июле превысила 53 градуса Цельсия, в Китае в западном регионе Синьцзян столбик термометра достиг 52 градусов, на юге итальянской Сардинии воздух прогрелся до 49 градусов. Даже в Сибири экстремальная жара побила вековой рекорд.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это природный феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана нагревается на 2-3 градуса. В переводе с испанского Эль-Ниньо значит «мальчик» — в XIX веке так называли теплое течение, которое регулярно возникало у западных берегов Южной Америки. Событие обычно происходит каждые 2–7 лет.

Океан интенсивно поглощает тепло из атмосферы. Без него на Земле стояла бы невыносимая жара — порядка 70 градусов. В норме на востоке экваториальной части Тихого океана вода намного холоднее, чем на западе. Причин этому несколько — с юга холодную воду приносит Перуанское течение, более теплую воду также сдерживают дующие в сторону Азии пассаты.

Во время Эль-Ниньо температурная разница сокращается, на огромной территории от Индонезии до Перу возникает слой теплой воды. Поглощение атмосферного тепла океаном снижается. Разница в пару градусов кажется незначительной, однако этого достаточно, чтобы серьезно повлиять на погоду практически в любой части Земли.

Для описания Эль-Ниньо специалисты применяют так называемый индекс Южной осцилляции, который высчитывается на основе данных о разности давления над Таити и австралийским Дарвином. Отрицательные значения подтверждают наступление Эль-Ниньо.

С точки зрения физики Эль-Ниньо представляет собой колебательный процесс — именно поэтому его всегда сменяет Ла-Нинья («девочка» с испанского), которая охлаждает Тихий океан обратно. Ла-Нинья обычно длится два года подряд, однако в этот раз она наблюдалась с 2020 года. Между Эль-Ниньо и Ла-Нинья может фиксироваться нейтральная фаза в несколько месяцев.

Чем грозит наступление Эль-Ниньо

Интенсивность Эль-Ниньо может быть разной. Обычно феномен добавляет к средней температуре на Земле 0,2 градуса. Например, самым жарким в истории является 2016 год, когда Эль-Ниньо был особо интенсивный — тогда температура поверхности океана повысилась на 2,4 градуса.

По сравнению с показателями до промышленной революции общая температура на планете уже выросла примерно на 1,2 градуса. Согласно Парижскому соглашению по климату 2015 года, критическим считается порог в 1,5 градуса, его необратимое превышение приведет к катастрофическим последствиям для планеты и ее обитателей.

зарождение Эль-Ниньо весной 2023 года из космоса Фото: © NASA

В июньской сводке Национального управления океанических и атмосферных исследований США прогнозируется высокий риск сильного Эль-Ниньо в 2023 году. В этом случае феномен способен поднять среднюю температуру на Земле до критической отметки, что спровоцирует череду стихийных бедствий — от засух до ураганов и наводнений.

Эль-Ниньо вызовет волны экстремальной жары на большей части планеты, предупредила в июльском докладе Всемирная метеорологическая организация ООН. Июнь 2023 года уже оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, по прогнозам специалистов июль также станет рекордным.

«Явление Эль-Ниньо в Тихом океане, скорее всего, продлится до следующей весны, после чего его последствия ослабнут. Однако до этого оно еще добавит тепла планете, уже и так сильно разогревшейся в результате изменения климата, и 2024 год, вероятно, станет самым жарким на планете за всю историю наблюдений», — спрогнозировал Центр погоды «Фобос».

Сильнее всего Эль-Ниньо затрагивает Южную Америку и Индонезию, однако изменение атмосферной циркуляции на планете ощутят даже отдаленные от океана регионы. Например, Северной Европе и России феномен грозит не только летней жарой, но и аномальными морозами предстоящей зимой.