НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Магнитная буря внезапно накрыла планету

Источник:
Sibnet.ru
486 0

Сильная магнитная буря внезапно накрыла Землю, свидетельствуют данные Института прикладной геофизики.

Согласно данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли быстро достигла уровня G3, означающее «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

При данном уровне по всей планете могут наблюдаться проблемы в энергетических системах, включая ложные тревоги в охранных системах и «закипания» масляных трансформаторов.

Кроме того, возможны сбои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно наблюдать полярные сияния.

Еще по теме
Пентагон скрывал контакты с НЛО от президентов США
Найдены оптимальные частоты для поиска сигналов инопланетян
Роскосмос представил первую цифровую карту России
Международная выставка-форум «Россия» стартовала в Москве
смотреть все
Наука #Наука #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадры из дома Мэттью Перри показали по американскому телеканалу
Макрон попробует «отдалить» Казахстан от России
Киев стянул на границу Белоруссии огромную военную группировку
Что празднуют 4 и 7 ноября. СПРАВКА
Обсуждение (0)
Картина дня
Киев заявил о планах атаковать Россию дронами зимой
Магнитная буря внезапно накрыла планету
Росавиация назвала причины посадки A320 в поле под Новосибирском
Forbes рассказал об ускоренном уничтожении танков Leopard на Украине
О самом главном
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

pepelmetal

Это значит что рогулей уже не хватает)))

nicollaich

Неугомонные.500000 цеивроппейцев угомонили.Ждём следующую партию.

anubis77

Ничё не говори. Понапридумывают перемог, маются потом.

pepelmetal

Так ответ в вопросе рогуляка, российский "металлолом" сжёг всю натавскую "технику") скачи