Магнитная буря внезапно накрыла планету

Сильная магнитная буря внезапно накрыла Землю, свидетельствуют данные Института прикладной геофизики.

Согласно данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли быстро достигла уровня G3, означающее «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

При данном уровне по всей планете могут наблюдаться проблемы в энергетических системах, включая ложные тревоги в охранных системах и «закипания» масляных трансформаторов.

Кроме того, возможны сбои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно наблюдать полярные сияния.