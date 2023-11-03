Что празднуют 4 ноября. СПРАВКА

День народного единства 4 ноября отмечается как государственный с 2005 года. Однако многие до сих пор сомневаются, что именно отмечает страна, и путают с коммунистическим 7 ноября.

День народного единства 4 ноября — это не переименованный и не перенесенный советский праздник 7 ноября. Оба праздника (4 ноября и 7 ноября) связаны с историческими событиями и до сих пор существуют.

Но 4 ноября — государственный праздник День народного единства, обязательно выходной. А 7 ноября стал памятной датой без статуса выходного праздничного дня — Днем воинской славы.

В чем отличия 4 и 7 ноября

В СССР 7 ноября (25 октября по старому стилю) отмечали День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. В этот день в Петрограде произошло вооруженное восстание, был взят Зимний дворец, арестовано Временное правительство и объявлена Советская власть.

После распада СССР в России 7 ноября отмечали также как День воинской славы, посвященный событиям 1941 года, когда на Красной площади провели военный парад для поднятия морального духа советского народа.

С 1995 года, уже в постсоветской России, праздник 7 ноября стал Днем освобождения Москвы и был приурочен к изгнанию поляков в 1612 году.

С 1997 года 7 ноября стал Днем согласия и примирения, который вновь связали с Октябрьской революцией. В Указе президента Ельцина говорилось: «Октябрьская революция 1917 года коренным образом повлияла на судьбу нашей страны. Стремясь впредь не допускать противостояния, в целях единения и консолидации российского общества постановляю: 1. Объявить праздничный день 7 ноября Днем согласия и примирения...».

В 2004 году 7 ноября упразднили как красный день календаря — он перестал быть выходным, перешел в статус памятной даты и снова стал называться Днем воинской славы России (в честь военного парада на Красной площади в 1941 году).

Вместо этого утвердили другой государственный праздник 4 ноября — День народного единства, который начали отмечать с 2005 года.

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Название праздника «День народного единства» объясняется тем, что народное ополчение 1612 года стало ярким примером того, как способны объединяться россияне для общей цели.

Фактически День народного единства 4 ноября — это возрождение старого праздника — Дня Казанской иконы Божией Матери, который отмечали в России до 1917 года.

Что произошло 4 ноября 1612 года

В 1609 году польский король Сигизмунд III начал против России военную интервенцию, Москва оказалась оккупирована польско-литовскими войсками. В 1612 году 4 ноября (22 октября по старому стилю) народное ополчение, созданное в Нижнем Новгороде, взяло штурмом Китай-город и изгнало польские войска.

С изгнанием поляков завершился период Смутного времени — в Москве собрали Земский собор, куда входили представители всех сословий страны. Он избрал нового царя — Михаила Федоровича Романова, который стал основателем новой правящей династии.

С 1613 года и вплоть до установления Советской власти в память об изгнании поляков праздновался церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери (22 октября, 4 ноября по новому стилю). Именно эту икону в 1611 году взяло с собой казанское ополчение, отбило Новодевичий монастырь, а затем в 1612 году Китай-город и Кремль.

Какую роль сыграли Минин и Пожарский

Нижегородский земский староста Кузьма Минин сыграл ключевую роль в созыве народного ополчения. В него удалось собрать более 10 тысяч человек — дворян, стрельцов, казаков, служилых людей и даже крестьян.

Воеводой ополчения избрали новгородского князя Дмитрия Пожарского, Минин стал его помощником. После изгнания поляков они стали народными героями. В 1818 году на Красной площади по указу императора Александра I установили памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому».