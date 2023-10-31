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Длинные выходные: как отдыхаем в ноябре 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
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Первая рабочая неделя ноября завершится трехдневными выходными. Дополнительный нерабочий день подарит официальный государственный праздник — День народного единства.

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. В 2023 году он выпадает на субботу. В Трудовом кодексе прописано, что если суббота и воскресенье совпадают с нерабочим праздничным днем, то выходной с него переносится на следующий после праздника рабочий день.

Праздники и выходные дни в ноябре 2023 года

Поэтому выходной переносится с субботы 4 ноября на понедельник 6 ноября. Пятница 3 ноября будет рабочим днем, сокращенным на один час.

Наличие дополнительного выходного дня в месяце никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад. Если же работники будут привлекаться к работе в выходной или праздничный день, такая работа должна быть оплачена в двойном размере или в одинарном с предоставлением отгула.

День народного единства приурочен к освобождению Москвы от польской интервенции (агрессивного вмешательства государства во внутренние дела другой страны) в 1612 году.

Зачем нужен День народного единства

Большинство россиян (72%) в 2022 году считали, что России нужен такой праздник, как День народного единства. Это «напоминание, что мы единый народ», «лишний повод отдохнуть», кроме того, «сейчас нужно поднимать патриотизм», отвечали люди в опросе Фонда общественного мнения.

Этот праздник стране не нужен — так считали 16% жителей страны. Он «выдуманный, специально сделан», «был 7 ноября, его надо было оставить», «у нас и так в стране очень много праздников». 41% россиян назвали праздник значимым лично для себя, 42% – незначимым.

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Экономика #Рынок труда #Праздник
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