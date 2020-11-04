НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

День народного единства: что празднуем 4 ноября

Источник:
Sibnet.ru
153 1
Фото: Min Min Htoon / CC BY-SA 4.0
День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник учредили в 2005 году, однако опросы показывают, что более 70% россиян считают этот день лишь дополнительным выходным, до сих пор не знают, что именно празднуют 4 ноября и почему выбрали эту дату.

Что произошло 4 ноября?

4 ноября 1612 года народное ополчение из крестьян, горожан и казаков во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским взяло штурмом Китай-город и изгнало польские войска из Москвы. Закончилось Смутное время — многолетний кризис Русского государства, который мог завершиться распадом страны.

Через несколько месяцев после освобождения Москвы был собран Земский собор, куда вошли представители всех сословий страны — от духовенства и дворянства до стрельцов и крестьян. Они избрали нового царя — Михаила Федоровича Романова, который стал основателем новой правящей династии.

Кто такие Минин и Пожарский?

Земский староста Кузьма Минин из Нижнего Новгорода обратился к людям с призывом встать на защиту веры и Отечества и изгнать оккупантов. Для этого Минин предложил собрать пожертвования и создать народное ополчение. Он сам подал пример, отдав на благое дело все свое состояние.

картина «Минин и Пожарский»
Фото: Михаил Скотти. Картина «Минин и Пожарский»

Воеводой избрали новгородского князя Дмитрия Пожарского, который был известен своей честностью и храбростью. По требованию князя Минин стал его помощником и казначеем. Пожарский и Минин непрерывно собирали казну и ратников. Им удалось сформировать мощное войско из 10 тысяч человек — такое ополчение уже могло бросить вызов интервентам.

Главной задачей ополчения стало освобождение Москвы. Однако еще до своего похода Минин и Пожарский фактически взяли на себя функции правительства страны — они наводили порядок в городах и уездах, предпринимали дипломатические шаги по нейтрализации Швеции, добились военной помощи от немцев, проведя переговоры с германским императором.

Почему началась Смута?

Династия Рюриковичей пресеклась в 1598 году после смерти царя Федора Иоанновича и его младшего брата Дмитрия. Трон занял боярин Борис Годунов, однако его правление оказалось неудачным — из-за неурожайных лет начался голод, народные бунты, появились самозванцы, претендовавшие на престол.

В стране разразился политический кризис, который усугубила внезапная смерть Годунова в разгар войны с двинувшимся на Москву Лжедмитрием I, выдававшим себя за чудом спасшегося младшего сына Ивана Грозного. Сын Годунова Федор продержался на троне всего несколько месяцев, после чего 16-летнего царя убили в ходе мятежа.

Однако и Лжедмитрий вскоре погиб в результате действий заговорщиков. После его смерти в стране начался период двоевластия, а польский король Сигизмунд III объявил России войну. Значительная часть русского государства, включая Москву, оказалась под контролем польско-литовских отрядов.

Как появился новый праздник?

В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы Божией Матери 4 ноября — в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. По преданию, Казанская икона Божией Матери была прислана из Казани князю Дмитрию Пожарскому и стала покровительницей народного ополчения. Войско вошло в Москву с этой иконой.

собор Казанской иконы Божией Матери в Москве
Фото: собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади. Diego Delso / CC BY-SA 4.0

Однако праздник был церковный, после распада Российской империи в 1917 году его перестали отмечать. Праздничным днем стало 7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции, который в 1996 году переименовали в День примирения и согласия. Но советский праздник многих не устраивал — фактически отмечалась дата раскола государства.

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать праздничным днем 4 ноября, отмечая его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Решением парламента 7 ноября понизили в статусе — дата стала просто памятной, тогда как 4 ноября — официальным праздником и выходным днем.

Почему праздник так назвали?

Считается, что ополченцы под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Именно поэтому праздник назвали День народного единства.

В 1818 году на Красной площади был установлен памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому» работы скульптора Ивана Мартоса. Он стал первым в истории страны монументом народным героям. Также на Красной площади стоит собор Казанской иконы Божией Матери, освященный в память о героях, освободивших столицу от поляков.

Еще по теме
Разве это эталон: как выбирают президента США
WADA против России: что ждет российский спорт?
Маркировка по-нашему: где застряли нужные лекарства
«Америка нас не любит»: как выборы в США отразятся на России
смотреть все
Политика #Аналитика
КАРТИНА ДНЯ
•
Минимальный размер штрафа пятикратно увеличат
•
Путин оценит колокольный звон в последний праздник года
•
«АвтоВАЗ» продал рекордное количество машин
•
Астрономы предложили способ найти «Девятую планету»
Подробности
•
День народного единства: что празднуем 4 ноября
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
•
WADA против России: что ждет российский спорт?
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирские власти предложили два варианта продления каникул
Сибирь 03.11.2020 22:22
Алтайский Минтранс заинтересовал антимонопольщиков
Сибирь 03.11.2020 19:21
Сибирские водители рассказали о предпочтениях в зимней резине
Сибирь 03.11.2020 16:36
Первый частный COVID-госпиталь откроют в Томской области
Сибирь 03.11.2020 14:48
Самое популярное
Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде
8536
Самоуверенный кузбассовец смутил Гагарину на «Голосе»
5961
Певица из Красноярска попала в «Голос» за роскошный вокал
5559
Певец Alekseev оценил перепетую им песню «блатной» участницы «Голоса»
3692
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Минимальный размер штрафа пятикратно увеличат
•
Путин оценит колокольный звон в последний праздник года
•
«АвтоВАЗ» продал рекордное количество машин
•
Астрономы предложили способ найти «Девятую планету»
Подробности
•
День народного единства: что празднуем 4 ноября
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
•
WADA против России: что ждет российский спорт?
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Наверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...

лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

Sovik

Опять представители "самой мирной религии" развлекаются.

лачинов

Надо же! У нас ещё и независимые профсоюзы имеются. А от кого, простите, они независимы? Есть подозрение...