День народного единства: что празднуем 4 ноября

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник учредили в 2005 году, однако опросы показывают, что более 70% россиян считают этот день лишь дополнительным выходным, до сих пор не знают, что именно празднуют 4 ноября и почему выбрали эту дату.

Что произошло 4 ноября?

4 ноября 1612 года народное ополчение из крестьян, горожан и казаков во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским взяло штурмом Китай-город и изгнало польские войска из Москвы. Закончилось Смутное время — многолетний кризис Русского государства, который мог завершиться распадом страны.

Через несколько месяцев после освобождения Москвы был собран Земский собор, куда вошли представители всех сословий страны — от духовенства и дворянства до стрельцов и крестьян. Они избрали нового царя — Михаила Федоровича Романова, который стал основателем новой правящей династии.

Кто такие Минин и Пожарский?

Земский староста Кузьма Минин из Нижнего Новгорода обратился к людям с призывом встать на защиту веры и Отечества и изгнать оккупантов. Для этого Минин предложил собрать пожертвования и создать народное ополчение. Он сам подал пример, отдав на благое дело все свое состояние.



Фото : Михаил Скотти. Картина «Минин и Пожарский»

Воеводой избрали новгородского князя Дмитрия Пожарского, который был известен своей честностью и храбростью. По требованию князя Минин стал его помощником и казначеем. Пожарский и Минин непрерывно собирали казну и ратников. Им удалось сформировать мощное войско из 10 тысяч человек — такое ополчение уже могло бросить вызов интервентам.

Главной задачей ополчения стало освобождение Москвы. Однако еще до своего похода Минин и Пожарский фактически взяли на себя функции правительства страны — они наводили порядок в городах и уездах, предпринимали дипломатические шаги по нейтрализации Швеции, добились военной помощи от немцев, проведя переговоры с германским императором.

Почему началась Смута?

Династия Рюриковичей пресеклась в 1598 году после смерти царя Федора Иоанновича и его младшего брата Дмитрия. Трон занял боярин Борис Годунов, однако его правление оказалось неудачным — из-за неурожайных лет начался голод, народные бунты, появились самозванцы, претендовавшие на престол.

В стране разразился политический кризис, который усугубила внезапная смерть Годунова в разгар войны с двинувшимся на Москву Лжедмитрием I, выдававшим себя за чудом спасшегося младшего сына Ивана Грозного. Сын Годунова Федор продержался на троне всего несколько месяцев, после чего 16-летнего царя убили в ходе мятежа.

Однако и Лжедмитрий вскоре погиб в результате действий заговорщиков. После его смерти в стране начался период двоевластия, а польский король Сигизмунд III объявил России войну. Значительная часть русского государства, включая Москву, оказалась под контролем польско-литовских отрядов.

Как появился новый праздник?

В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы Божией Матери 4 ноября — в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. По преданию, Казанская икона Божией Матери была прислана из Казани князю Дмитрию Пожарскому и стала покровительницей народного ополчения. Войско вошло в Москву с этой иконой.

Фото : собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади. Diego Delso / CC BY-SA 4.0

Однако праздник был церковный, после распада Российской империи в 1917 году его перестали отмечать. Праздничным днем стало 7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции, который в 1996 году переименовали в День примирения и согласия. Но советский праздник многих не устраивал — фактически отмечалась дата раскола государства.

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать праздничным днем 4 ноября, отмечая его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Решением парламента 7 ноября понизили в статусе — дата стала просто памятной, тогда как 4 ноября — официальным праздником и выходным днем.

Почему праздник так назвали?

Считается, что ополченцы под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Именно поэтому праздник назвали День народного единства.

В 1818 году на Красной площади был установлен памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому» работы скульптора Ивана Мартоса. Он стал первым в истории страны монументом народным героям. Также на Красной площади стоит собор Казанской иконы Божией Матери, освященный в память о героях, освободивших столицу от поляков.