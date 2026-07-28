Почему дроны ВСУ бьют по складам Wildberries

Украинские боевые беспилотники в июле 2026 года нанесли серию ударов по логистическим центрам и складам Wildberries в нескольких регионах России. Почему маркетплейс стал целью ВСУ?

Беспилотники атаковали Wildberries в Электростали, Котовске, Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Симферополе и Екатеринбурге. По подсчетам экспертов, общая площадь пострадавших складов превысила 1 миллион квадратных метров, потери складских мощностей Wildberries составили порядка 15%. При этом совокупный ущерб от ударов оценивается в 100–120 миллиардов рублей.

Версия Киева

Президент Украины Владимир Зеленский назвал склады маркетплейса законными военными целями. Wildberries был якобы «задействован в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением», заявил он.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после беспилотных атак ВСУ прямо опроверг утверждения Киева — по его словам, складская инфраструктура маркетплейса не имеет отношения к логистике военного ведомства.

Версия экономическая

Wildberries занимает почти 50% рынка интернет-торговли в России. Украина рассчитывает, что уничтожение складских площадей вместе с товарами парализует продажи, вызовет рост цен и массовые банкротства малого бизнеса, который своими налогами пополняет бюджет.

Для Wildberries финансовые потери грозят долгосрочной операционной устойчивости — общий ущерб может превысить годовую чистую прибыль маркетплейса, что способно замедлить темпы роста всей индустрии электронной коммерции в России.

Версия политическая

Удары по гражданской инфраструктуре Wildberries преследуют исключительно внешнеполитические и дипломатические цели Киева и являются элементом стратегического шантажа.

По этой версии, атаки позволят создать болезненную точку давления на Москву. Для прекращения ударов Киев предложит России «воздушное перемирие» — обезопасив тем самым собственную логистику и энергетические объекты.

Версия психологическая

Ряд экспертов полагают, что удары по складам Wildberries направлены на дестабилизацию общества и создание напряженности среди гражданского населения перед сентябрьскими выборами.

Значительное количество россиян покупают на маркетплейсе товары первой необходимости. Их дефицит или подорожание вызовет массовое недовольство. Кроме этого, атаки должны внушить россиянам, что армия неспособна защитить важные объекты в тыловых регионах.

Почему именно Wildberries

В России есть и другие крупные маркетплейсы — например, Ozon или «Яндекс Маркет». Однако Wildberries исторически развивали свою логистику через гигантские складские комплексы, тогда как у остальных участников рынка логистическая сеть более децентрализованная и гибкая.

Атаковать склады-гиганты намного проще, при этом ущерб даже от одного результативного попадания может превысить десятки миллиардов рублей. В случае с Ozon или «Яндекс Маркет» подобного эффекта ВСУ достичь бы не удалось.