Фактор АИ-95: цены на топливо подстегнули инфляцию

Банк России признал, что рост цен на топливо стал отражаться на стоимости других товаров и услуг. Прогноз инфляции на 2026 год повышен до 7%, заявили в ЦБ.

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 14%. Произошло это вопреки прогнозу большинства аналитиков, которые считали, что ЦБ оставит ставку прежней. В июне во многом из-за проблем с топливом инфляция ускорилась и превысила 6% (цель ЦБ — 4%).

«Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг», — заявила по итогам заседания по ключевой ставке председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

ЦБ поднял прогноз по инфляции на 2026 год с 4,5–5,5% до 6–7%. Регулятор объяснил это именно ростом цен на топливо.

И все же Банк России на этом фоне снизил ключевую ставку. По словам Набиуллиной ситуация на российском топливном рынке постепенно стабилизируется, а мощности по выпуску топлива, как ожидается, будут восстановлены до конца года.

«То, что мы видим — мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных территориальных учреждений», — сказала глава ЦБ.

С ней солидарны и аналитики, которые прогнозируют, что к октябрю–ноябрю спрос на топливо естественным образом снизится, что охладит розничный рынок.

Как топливо влияет на цены

Прямое влияние автомобильного топлива на стоимость потребительской корзины невелико. Экономисты оценивают его непосредственный вклад в инфляцию в доли процентов.

«Более важны косвенные эффекты, поскольку бензин, дизель являются важными составляющими издержек и логистических, и издержек, связанных с перевозкой. И все это может потихонечку перекладываться в цены», — пояснил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

Топливо заложено в стоимость доставки абсолютно всех категорий товаров. По оценкам ЦБ, подорожание бензина и дизеля только через транспортное плечо ощутимо влияет на инфляцию.

Под ударом продукты питания

По мнению аналитиков и участников рынка, под наибольшим ценовым давлением оказались продукты питания. Доля транспортных расходов в конечной стоимости еды составляет от 5% до 15%. Сильнее всего подорожают скоропортящиеся продукты (молоко, мясо, зелень), требующие ежедневной доставки.

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Отразится топливный кризис на электронной коммерции. Из-за удорожания обслуживания автопарков вырастет стоимость курьерской доставки до двери и пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Удорожание содержания распределительных центров и развозку товаров по магазинам вынудят торговые сети пересматривать наценки.

«Если бензин и дизтопливо продолжат дорожать, часть этих затрат постепенно перейдет в цены на все товары повседневного спроса, то есть в итоге — на покупателя», — отметил аналитик Freedom Global Владимир Чернов.