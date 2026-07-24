ЦБ снизил ключевую ставку до 14% годовых

Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых, вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали ее сохранения.

«Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год», — сказано в сообщении.

В ЦБ отметили, что «с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки».

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027 году.

Решение ЦБ не совпало с ожиданиями рынка: большинство аналитиков предсказывали, что впервые за год регулятор оставит ставку без изменений — на уровне 14,25%.