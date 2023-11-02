Обновленный лайнер Ил‑96 совершил первый полет

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый и успешный полет, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — приводит слова Мантурова пресс-служба правительства.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, первый полет Ил-96-400М продемонстрировал, что у российской промышленности есть все необходимые технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров.

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь отметил, что у России есть ближнемагистральный SJ-100 и среднемагистральный МС-21, а с новым дальнемагистральным Ил-96-400М будет обеспечена маршрутная сеть по всей стране и заменены иностранные аналоги.

Ил-96-400М — модернизированная версия Ил-96-300. Самолет отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем и более мощными двигателями ПС90А1. Он вмещает до 370 пассажиров.