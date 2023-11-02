День народного единства: что празднуем 4 ноября

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Это уникальный праздник, который «воскресили» после 100 лет забвения. Он посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

История праздника 4 ноября

Россия в начале XVII века переживала Смутное время — период политической и социальной нестабильности. В стране не было единого правителя, она находилась в состоянии хаоса.

Смута возникла из-за того, что правящая Россией династия Рюриковичей прервалась. На трон взошел боярин Борис Годунов, но знать не признавала его власть. Появились самозванцы, выдававшие себя за погибшего царевича Дмитрия. Распрями воспользовался польский король Сигизмунд III. Его войска захватили значительную часть государства, включая Москву.

Остановить Россию от распада смогли Минин и Пожарский. Земский староста Кузьма Минин из Нижнего Новгорода предложил собрать ополчение и изгнать захватчиков с русской земли. Он показал пример всем состоятельным гражданам, отдав свои сбережения на нужды ополчения.

Люди разных сословий — крестьяне, горожане, дворяне, духовенство — откликнулись на этот призыв. Воеводой избрали новгородского князя Дмитрия Пожарского, известного честностью и храбростью. Минин стал его помощником.

Изгнание поляков из Кремля Пожарским Фото : Лисснер, Эрнест Эрнестович

Вместе они собрали войско из 10 тысяч человек и двинулись защищать Москву. После нескольких месяцев ожесточенных боев ополчение взяло штурмом Китай-город и изгнало польские войска из столицы.

Это событие положило конец Смутному времени и стало важной вехой в истории России. Считается, что освобождение произошло 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года. После этого на престол вошел Михаил Федорович Романов, основавший новую династию.

Когда впервые отмечался праздник 4 ноября

Освобождение Москвы сразу решили сделать памятной датой. Царь Михаил Федорович в 1613 году установил 22 октября (по старому стилю) церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Именно с этим образом ополчение освобождало Москву.

В 1649 году царь Алексей Михайлович постановил «празновать Пречистой Богородице, явлению чюдотворныя иконы Казанския, во всех городех, по вся годы». В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади установили памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому» работы скульптора Ивана Мартоса.

Но после прихода большевиков к власти в 1917 году праздник отменили. До 2005 года день Казанской иконы Божией Матери был только православным церковным праздником.

Большевики вместо православного праздника ввели свой — 7 ноября они праздновали день Великой Октябрьской социалистической революции. После распада СССР в 1996 году 7 ноября переименовали в День примирения и согласия.

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Этот день стал выходным вместо 7 ноября, которое получило статус памятной даты — День Октябрьской революции 1917 года.

Суть праздника 4 ноября

День народного единства — праздник единения и сплоченности русского народа. Он напоминает о том, что русский народ всегда был способен преодолевать трудности и побеждать врагов даже в тяжелые времена.

Праздник стал символом любви к Родине и гордости за свой народ. В этот день люди всех национальностей и вероисповеданий собираются вместе, чтобы отметить единство и силу России.

В День народного единства в стране проходят торжественные мероприятия, посвященные истории и культуре России. В крупных городах проводятся парады, концерты и фестивали.