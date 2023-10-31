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Россия анонсировала стратосферный прыжок на Северный полюс

Источник:
Sibnet.ru
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Русское географическое общество и Федерация космонавтики России анонсировали первый в мире стратосферный прыжок на Северный полюс.

«Высотный прыжок будет совершен в апреле 2024 года с высоты 10 тысяч метров на ледовую базу "Барнео". Высотное снаряжение разработано в НПП "Звезда". Оборудование впервые будет испытано в реальных условиях низких температур и давления», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Прыжок будут выполнять опытные парашютисты: летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко и летчик-инструктор, член Федерации парашютного спорта РФ Александр Лынник, совершивший прыжок с высоты 2500 метров на Северный полюс в 2013 году.

Цель полета 2013 года заключалась в строительстве международного дрейфующего лагеря «Барнео». По мнению экипажа Ил-76, это был один из самых сложных прыжков за время осуществления проекта.

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