НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

«Жутко быстрые»: что показали на презентации Apple

Источник:
Sibnet.ru
251 0
Компания Apple провела презентацию под слоганом Scary fast («жутко быстро»), на которой представила обновленную линейку компьютеров на чипах М3, включая ноутбуки MacBook Pro и моноблок iMac.

Основные изменения в устройствах коснулись процессоров — фирменные ноутбуки и моноблоки получили более мощные, производительные и энергоэффективные чипы M3, построенные на революционном 3-нанометровом техпроцессе.

«Жуткие» процессоры

Всего были показаны три модели чипа — М3, M3 Pro и M3 Max. Одна из ключевых особенностей новых чипов — улучшенный 16-ядерный нейропроцессор Neural Engine, который стал на 60% быстрее.

Также Apple усовершенствовала графическую часть своих чипов, добавив динамическое кэширование и поддержку трассировки лучей. Это расширяет игровые возможности новых «яблочных» процессоров.

Apple M3 оснащен 8-ядерным процессором (CPU) и 10-ядерным видеопроцессором (GPU) с 25 миллиардами транзисторов. Разработчики отметили, что данный чип на 20% быстрее предшественника в вычислительных и графических задачах при вдвое сниженном энергопотреблении.

новые чипы М3, M3 Pro и M3 Max
новые чипы М3, M3 Pro и M3 Max
Фото: © Apple

Версия Apple M3 Pro получила 12-ядерный процессор и 18-ядерный GPU, который вместил 37 миллиардов транзисторов. Новинка на 40% быстрее M1 Pro в графических вычислениях и на 30% в работе CPU.

Самым передовым чипом компании стал Apple M3 Max — у него 14-ядерный процессор и 30-ядерный видеоускоритель. Количество транзисторов здесь достигает 92 миллиардов. Он превосходит M1 Pro на 80% в вычислениях и на 50% в графических задачах.

Новый MacBook Pro

Apple также показала самые мощные и энергоэффективные ноутбуки в своей истории, оснащенные новым поколением чипов. Устройства доступны в двух размерах: с 14- и 16-дюймовыми экранами Liquid Retina XDR с частотой обновления 120 Гц.

Стандартный ноутбук MacBook Pro 14 на базе «младшего» чипа M3 работает на 60% быстрее по сравнению с 13-дюймовой моделью с процессором M1, а его батарея обеспечивает до 22 часов автономной работы. Он доступен только в 14-дюймовой версии.

Версии ноутбуков с чипами M3 Pro и M3 Max доступны в двух размерах: с 14- и 16-дюймовыми экранами. Производительность ноутбуков с чипом M3 Pro выросла на 40%. «Старшая» модель с M3 Max в 11 раз производительнее предыдущего MacBook Pro на базе процессоров Intel.

Ноутбуки MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 на базе чипов M3 Pro и M3 Max доступны с новым цветом корпуса под названием Space Black с оптимизированным покрытием. Теперь на корпусе будут не так заметны отпечатки пальцев по сравнению с классическими серебристыми моделями.

Что касается остальной начинки, то она стандартна — ноутбуки старших серий оснащаются камерой с разрешением 1080p, шестью динамиками, тремя портами Thunderbolt, одним входом HDMI, 3,5-мм разъемом для наушников и слотом для SD-карт памяти.

Продажи новинок стартуют 7 ноября. Стоимость MacBook Pro начинается от 1599 долларов (около 149 тысяч рублей) при выборе базовой модели с чипом M3 и достигает 7199 долларов (около 671 тысячи рублей) при покупке 16-дюймовой версии с чипом M3 Max.

Обновленный iMac

Компания из Купертино также презентовала моноблок M3 iMac с 24-дюймовым дисплеем разрешением 4,5K. Компьютер обеспечивает двукратный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью с чипом M1.

Разработчики отметили, что частота кадров в видеоиграх в среднем повысилась в полтора раза, а пользователи смогут одновременно запускать и редактировать на моноблоке до 12 видеопотоков в формате 4К — это в три раза больше, чем можно было ранее.

iMac получил модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, четыре порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, встроенную камеру и микрофоны. Моноблок комплектуется твердотельным накопителем емкостью до 2 Тб и поддерживает до 24 Гб оперативки.

Цена нового iMac не изменилась — она составляет от 1299 до 1499 долларов в зависимости от конфигурации. Продажи обновленного «яблочного» моноблока также начнутся 7 ноября.

Тема: Человек и компьютер
Microsoft добавила игру в процесс установки Windows 11
Microsoft выпустит облегченную версию Windows 12
Windows 11 получила обновление с искусственным интеллектом
Windows 11 избавит от необходимости вводить пароли в интернете
смотреть все
Хайтек #Компьютеры #Аналитика
Как сделать
Как включить пасхалку с привидениями в Google
17.10.23, 17:03
2937
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
4278
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
14109
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
16333
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
19834
7
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
31.08.23, 23:54
5762
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
6373
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
9793
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
24478
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
23725
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Балансировка и штраф: что стоит знать про переобувку колес
Определены лучшие смартфоны на Android в пяти ценовых категориях
Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате
Томские ученые выяснили, какие тренировки снижают сахар
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

scorpion2777

Сначала откажись от спонсирования нацизма, а потом уже что то требуй.

corrector

Покупать у Катара "демократически-нероссийский газ" и гадить на голову одновременно..Кто пообщается...

pepelmetal

"Сейчас есть одобрение на грин-карту в Америку по визе талантов" Вот это талантище, какая потеря

userkc

всех участников призвать в армию и отправить в Палестину )