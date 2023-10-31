«Жутко быстрые»: что показали на презентации Apple

Компания Apple провела презентацию под слоганом Scary fast («жутко быстро»), на которой представила обновленную линейку компьютеров на чипах М3, включая ноутбуки MacBook Pro и моноблок iMac.

Основные изменения в устройствах коснулись процессоров — фирменные ноутбуки и моноблоки получили более мощные, производительные и энергоэффективные чипы M3, построенные на революционном 3-нанометровом техпроцессе.

«Жуткие» процессоры

Всего были показаны три модели чипа — М3, M3 Pro и M3 Max. Одна из ключевых особенностей новых чипов — улучшенный 16-ядерный нейропроцессор Neural Engine, который стал на 60% быстрее.

Также Apple усовершенствовала графическую часть своих чипов, добавив динамическое кэширование и поддержку трассировки лучей. Это расширяет игровые возможности новых «яблочных» процессоров.

Apple M3 оснащен 8-ядерным процессором (CPU) и 10-ядерным видеопроцессором (GPU) с 25 миллиардами транзисторов. Разработчики отметили, что данный чип на 20% быстрее предшественника в вычислительных и графических задачах при вдвое сниженном энергопотреблении.

новые чипы М3, M3 Pro и M3 Max Фото: © Apple

Версия Apple M3 Pro получила 12-ядерный процессор и 18-ядерный GPU, который вместил 37 миллиардов транзисторов. Новинка на 40% быстрее M1 Pro в графических вычислениях и на 30% в работе CPU.

Самым передовым чипом компании стал Apple M3 Max — у него 14-ядерный процессор и 30-ядерный видеоускоритель. Количество транзисторов здесь достигает 92 миллиардов. Он превосходит M1 Pro на 80% в вычислениях и на 50% в графических задачах.

Новый MacBook Pro

Apple также показала самые мощные и энергоэффективные ноутбуки в своей истории, оснащенные новым поколением чипов. Устройства доступны в двух размерах: с 14- и 16-дюймовыми экранами Liquid Retina XDR с частотой обновления 120 Гц.

Стандартный ноутбук MacBook Pro 14 на базе «младшего» чипа M3 работает на 60% быстрее по сравнению с 13-дюймовой моделью с процессором M1, а его батарея обеспечивает до 22 часов автономной работы. Он доступен только в 14-дюймовой версии.

Версии ноутбуков с чипами M3 Pro и M3 Max доступны в двух размерах: с 14- и 16-дюймовыми экранами. Производительность ноутбуков с чипом M3 Pro выросла на 40%. «Старшая» модель с M3 Max в 11 раз производительнее предыдущего MacBook Pro на базе процессоров Intel.

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Ноутбуки MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 на базе чипов M3 Pro и M3 Max доступны с новым цветом корпуса под названием Space Black с оптимизированным покрытием. Теперь на корпусе будут не так заметны отпечатки пальцев по сравнению с классическими серебристыми моделями.

Что касается остальной начинки, то она стандартна — ноутбуки старших серий оснащаются камерой с разрешением 1080p, шестью динамиками, тремя портами Thunderbolt, одним входом HDMI, 3,5-мм разъемом для наушников и слотом для SD-карт памяти.

Продажи новинок стартуют 7 ноября. Стоимость MacBook Pro начинается от 1599 долларов (около 149 тысяч рублей) при выборе базовой модели с чипом M3 и достигает 7199 долларов (около 671 тысячи рублей) при покупке 16-дюймовой версии с чипом M3 Max.

Обновленный iMac

Компания из Купертино также презентовала моноблок M3 iMac с 24-дюймовым дисплеем разрешением 4,5K. Компьютер обеспечивает двукратный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью с чипом M1.

Разработчики отметили, что частота кадров в видеоиграх в среднем повысилась в полтора раза, а пользователи смогут одновременно запускать и редактировать на моноблоке до 12 видеопотоков в формате 4К — это в три раза больше, чем можно было ранее.

iMac получил модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, четыре порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, встроенную камеру и микрофоны. Моноблок комплектуется твердотельным накопителем емкостью до 2 Тб и поддерживает до 24 Гб оперативки.

Цена нового iMac не изменилась — она составляет от 1299 до 1499 долларов в зависимости от конфигурации. Продажи обновленного «яблочного» моноблока также начнутся 7 ноября.