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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Заявления США о казнях в российской армии назвали чудовищным фейком

Источник:
Sibnet.ru
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Посольство России в США отреагировало на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби о казнях солдат, отказывающихся выполнять приказы в России.

«У нас есть информация о том, что российские военные действительно убивают солдат, которые отказываются выполнять приказы. Также у нас есть информация, что российские командиры угрожают убийством целым подразделениям, если те попытаются отступить из-под огня украинской артиллерии», — заявил Кирби.

Посольство России назвало это «гадким, до предела циничным, ничем не обоснованным заявлением», а также инсинуациями и ложью. Диппредставительство указало, что Кирби ссылался на «мистические источники информации» и не привел документальных подтверждений.

«Администрация применяет свой излюбленный инструментарий — вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки. Создателем такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспаленным сознанием. И все это лишь для того, чтобы найти оправдание своим подопечным, провалившим столь разрекламированное контрнаступление», — говорится в заявлении посольства в телеграм-канале.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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