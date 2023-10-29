НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Санкции против России ударили по Японии бумерангом

Источник:
Yomiuri
683 3
Флаг Японии
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Введенное Токио против России экспортное эмбарго ударило по японской экономике бумерангом. Лишившийся значительной части доходов японский бизнес винит во всем власти, пишет газета Yomiuri.

Малый и средний бизнес Японии во многом существует за счет торговых связей с Россией. И антироссийские санкции ударили по этому сегменту японской экономики сильней всего, отмечает издание.

«Если все будет продолжаться, как сейчас, то никакой перспективы возобновления экспорта в Россию нет. И у нас нет другого выбора, кроме как сдаться», — сказал газете представитель компании Flat Synthesis из Саппоро, производящей оборудование для разведения лосося и форели.

Особенно пострадал от санкций бизнес по продаже подержанных автомобилей. «В России такие авто продаются дороже, чем в Японии, и раньше мы экспортировали около 30 машин в месяц. Но с августа у нас было продано на российский рынок только пять автомобилей», — сказал бизнесмен из префектуры Тояма.

«Санкции должны применяться сбалансированно. Если подвергнуть эмбарго экспорт, составляющий основную часть продукции наших малых и средних предприятий, то ущерб для местного бизнеса будет огромным», — заявил научный сотрудник (европейская экономика) Исследовательского института Nissei Такэси Такаяма.

Еще по теме
Миллиардер Фридман пожаловался на унижения в Британии
МИД России пообещал поддержку оставшимся иностранным компаниям
Производитель Jacobs выведет из России европейские бренды
Япония запретила экспорт в Россию авто с мощными двигателями
смотреть все
Экономика #Санкции
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Инструктор по стрельбе устроил бойню в американском Льюистоне
Экс-советник Пентагона сообщил о разгроме спецназа США в Газе
Томские ученые выяснили, какие тренировки снижают сахар
Маск призвал Запад заключить мир с Россией
Обсуждение (3)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
52
Инструктор по стрельбе устроил бойню в американском Льюистоне
37
Маск призвал Запад заключить мир с Россией
33
Заявления США о казнях в российской армии назвали чудовищным фейком
30
Экс-советник Пентагона сообщил о разгроме спецназа США в Газе
23
Сын Кадырова второй раз за месяц получил госнаграду