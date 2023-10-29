Введенное Токио против России экспортное эмбарго ударило по японской экономике бумерангом. Лишившийся значительной части доходов японский бизнес винит во всем власти, пишет газета Yomiuri.

Малый и средний бизнес Японии во многом существует за счет торговых связей с Россией. И антироссийские санкции ударили по этому сегменту японской экономики сильней всего, отмечает издание.

«Если все будет продолжаться, как сейчас, то никакой перспективы возобновления экспорта в Россию нет. И у нас нет другого выбора, кроме как сдаться», — сказал газете представитель компании Flat Synthesis из Саппоро, производящей оборудование для разведения лосося и форели.

Особенно пострадал от санкций бизнес по продаже подержанных автомобилей. «В России такие авто продаются дороже, чем в Японии, и раньше мы экспортировали около 30 машин в месяц. Но с августа у нас было продано на российский рынок только пять автомобилей», — сказал бизнесмен из префектуры Тояма.

«Санкции должны применяться сбалансированно. Если подвергнуть эмбарго экспорт, составляющий основную часть продукции наших малых и средних предприятий, то ущерб для местного бизнеса будет огромным», — заявил научный сотрудник (европейская экономика) Исследовательского института Nissei Такэси Такаяма.