Госдума предложила переименовать села Лох и Бухалово

Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий запретить названия населенных пунктов, которые можно посчитать оскорбительными.

Документ разработан депутатами Владиславом Даванковым и Антоном Ткачевым из фракции «Новые люди». В пояснительной записке отмечается, что в России есть села и деревни, названия которых носят оскорбительный, уничижительный или принижающих достоинство жителей характер.

В качестве примера депутаты приводят села Лох (Ивановская область), Антилохово (Ивановская область), Шалава (Ярославская область), Мусорка (Самарская область), Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область) и Бухалово (Ярославская область).

По мнению депутатов, жители этих населенных пунктов могут подвергаться травле и оскорблениям из-за подобных названий, а родители родившихся там детей стараются сделать так, чтобы у их ребенка в паспорте был указан другой адрес рождения и регистрации.

Авторы инициативы предлагают установить запрет на использование в названиях населенных пунктов таких названий, а также предоставить представительным органам муниципальных образований полномочия принимать решения об их переименовании.