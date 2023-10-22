Эксперты объяснили боязнь секса у людей

Отказ от секса может быть вызван рядом негативных переживаний — стыдом за свое тело, страхом не оправдать ожидания, боязнью забеременеть или заразиться венерическим заболеванием, считают психологи.

«Эти тревоги могут быть обусловлены предыдущим опытом, воспитанием, чрезмерным воздействием порнографии, а также идеологическими и культурными аспектами», — приводит газета El Pais мнение сексолога Рауля Гонсалеса Кастелланоса.

Один из самых больших страхов – страх наготы. «Наша анатомия — это большой источник стыда, который заставляет многих людей чувствовать себя очень уязвимыми», — полагает психолог Елена Капело.

По ее словам, для мужчин характерен страх неудачи. Причем подвержены ему и застенчивые, которых этот страх парализует, и смелые, которые чувствуют над головой дамоклов меч, «готовый упасть в любой момент».

Людям, неуверенным в себе нужно сформировать позитивную сексуальную самооценку, коорая позволит быстрее выбрать партнера и построить крепкие отношения, отметила Капело.