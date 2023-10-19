Новый «кукурузник» испытали в Новосибирске. ФОТО

Завод «Русавиапром» испытал серийный самолет ТВС-2МС — замену Ан-2 для томской компании «СибАэроКрафт», которая возродит региональную авиацию, сообщается на сайте завода.

Основным самолетом для местных воздушных линий остается или Ан-2, или его модернизированная версия ТВС-2МС. Самолет ТВС-2МС имеет современный двигатель и позволяет более экономично осуществлять авиационные работы, в том числе перевозку пассажиров. Томская компания заказала четыре самолета ТВС-2МС.

Самолет ТВС-2МС, как и Ан-2, неприхотлив к условиям эксплуатации, прост в обслуживании, может взлетать с грунтовых площадок, доступен для пилотов любой классификации. Специалисты «Русавиапрома» устанавливают на самолет, проверенный десятилетиями турбовинтовой двигатель Honeywell TPE331 мощностью 1100 лошадиных сил.

В ТВС-2МС дорогостоящий авиационный бензин заменили на более доступный керосин, уменьшили шумность и вибрацию, улучшили комфорт для летчиков и пассажиров. Самолет лишен недостатков Ан-2 — например, трудностей при работе в жару и малой скороподъемности.

ТВС-2МС — единственный российский самолет для малой авиации, эксплуатация и производство которого продолжаются до сих пор. Компания «Русавиапром» образована в 2011 году. Разработал самолет СибНИА им. С. А. Чаплыгина.