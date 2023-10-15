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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ «провалилось полностью»

Источник:
Sibnet.ru
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «провалилось полностью», но Киев готовит новые операции, заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно уже провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные действия», — рассказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам главы государства, Россия своевременно реагируют на действия Украины. «Это касается и купянского, и запорожского, это касается и авдеевского направления», — отметил президент.

Контрнаступление украинской армии началось в июне текущего года. Путин еще в начале сентября назвал его провальным.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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Топ комментариев

scorpion2777

А тебя Небензя вообще не читает, его не интересует мнение прокладки.

Alhazred

С чего ты взял, что он ради карьеры это сделал? Ты то ради чего мотанул за рубеж? За шкуру свою боишься?

scorpion2777

КАПИТУЛЯЦИЯ и укрофашистов к ответу.

Удавиков

президент с кучкой толстосумов в какой-то своей реалии живут