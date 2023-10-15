Путин заявил, что контрнаступление ВСУ «провалилось полностью»

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «провалилось полностью», но Киев готовит новые операции, заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно уже провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные действия», — рассказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам главы государства, Россия своевременно реагируют на действия Украины. «Это касается и купянского, и запорожского, это касается и авдеевского направления», — отметил президент.

Контрнаступление украинской армии началось в июне текущего года. Путин еще в начале сентября назвал его провальным.