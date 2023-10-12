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Тюрьма и штрафы: какие грибы нельзя собирать с 12 октября

Источник:
Sibnet.ru
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Грибы
Фото: © Sibnet.ru
Сбор, торговля и даже приобретение краснокнижных растений и грибов с 12 октября 2023 года стали уголовным преступлением. Нарушителям грозят принудительные работы, лишение свободы и миллионные штрафы. Какие грибы в лесу лучше не трогать?

Вступила в силу новая статья Уголовного кодекса РФ 260.1. Согласно ей, запрещаются умышленное уничтожение или повреждение, а равно добыча, сбор и оборот особо ценных грибов и растений, занесенных в Красную книгу. Так, например, за сбор и перевозку запрещенных грибов можно оказаться в колонии на четыре года и заплатить штраф до 1 миллиона рублей.

Некоторые из краснокнижных грибов:

  • подберезовик разноцветный (Leccinum variicolor)
  • полубелый гриб (Boletus impolitus)
  • сыроежка зеленоватая (Russula virescens)
  • сыроежка разнолистная (Russula heterophylla)
  • груздь золотисто-желтый лиловеющий (Lactarius repraesentaneus)

Полный список особо ценных грибов

Как отличить запрещенные грибы

Краснокнижные грибы растут в России повсеместно. Их можно встретить как в средней полосе, например, Московской и Владимирской областях, так и на Дальнем Востоке, в Сибири и даже на Крайнем Севере. Но больше всего их в Краснодарском крае, на Кавказе и в Приморском крае.

«Зачастую они имеют причудливые формы, яркую и необычную окраску. К примеру, семгово-соломенная вешенка из Приморья или гиднеллум Пека, напоминающий кровоточащий зуб, из Ленинградской и Иркутской областей», — привел пример представитель пресс-службы Рослесинфорга.

Если яркие и необычные грибы из Красной книги легко опознать и не собирать, то некоторые виды из списка очень схожи с обычными популярными грибами. Например, подберезовик разноцветный (Leccinum variicolor) похож на обычный подберезовик.

Или сыроежка разнолистная (Russula heterophylla) почти не отличается от обычной зеленой сыроежки. Эти два гриба практически близнецы, у обоих зеленые шляпки. Грибникам придется тщательно изучать энциклопедии перед походом в лес.

В Рослесинфорге «Известиям» заявили, что не против таких методов распознавания, как изучение Красной книги России или скачивание специализированных мобильных приложений. При этом этом напомнили, что каждый регион России имеет и свою Красную книгу. Кроме того, грибы — это не заводской продукт, они могут отличаться от нарисованных на картинке.

Грозит ли срок грибникам?

Обычным грибникам опасаться нововведений не стоит, считает создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров. Привычных белых грибов, лисичек, подосиновиков в этом списке нет. И не ясно, кто будет ловить грибника за руку в лесу.

«Рядовой участковый в краснокнижных грибах, скорее всего, не разбирается. Даже любой егерь или лесник вряд ли разберется, если он не работает в заповеднике, где и так собирать запрещено», — сказал Тихомиров «Известиям».

Скорее, это повлияет на бизнес по сбору редких и дорогих грибов. Сборщикам придется уйти в тень, они не будут давать объявления о покупке таких грибов на общедоступных сайтах, как делали раньше.

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Борис Золотухин также считает, что законопроект направлен не против обычных любителей-грибников, а против должностных лиц и бизнесменов, занимающихся незаконным коммерческим оборотом растений и грибов. Об этом свидетельствует норма о запрете торговли редкими грибами через интернет.

Но не все такого мнения. Юрист адвокатского бюро «Макеев и партнеры» Илья Дроздов полагает, что к ответственности вполне могут привлекать и обычных грибников — в редакции статьи для этого нет ограничений. 

А вот проследить за всеми такими случаями, с его точки зрения, будет затруднительно. Все будет зависеть от того, как государство наладит механизм выявления правонарушений.

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Топ комментариев

matsko25

Толпой можно унижать кого угодно и стрелять с автомата в центре Москвы...

GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.