Шойгу поручил нарастить темпы производства Су‑34 в Новосибирске

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова, чтобы проверить ход выполнения государственного оборонного заказа.

Предприятие производит, ремонтирует и модернизирует истребители-бомбардировщики Су-34 — основную боевую единицу ВВС России.

«Эта машина — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», — сказал Шойгу.

Директор завода доложил Министру обороны РФ, что предприятие способно производить ремонтные работы любой сложности.

«Научились делать все. У нас есть опыт замены головной части, у нас есть практический опыт ремонта хвостовой части, у нас есть опыт ремонта булей, это самый сложный ремонт с точки зрения сборки здесь у нас» – сказал директор завода Александр Панасенко.