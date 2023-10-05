Самую быструю частную подлодку показали на шоу в Монако

Частная субмарина Super Sub длиной 6,5 метра может развивать скорость под водой до 18,5 километров в час

Нидерландская компания U-Boat Worx представила на яхт-шоу в Монако трехместную скоростную частную субмарину Super Sub.

В U-Boat Worx утверждают, что это «самая быстрая частная подводная лодка» из когда-либо созданных. Субмарина длиной 6,5 метра может развивать скорость до 18,5 километров в час.

Время автономной работы от бортовой батареи емкостью 62 кВтч составляет около восьми часов. При этом системы жизнеобеспечения, в том числе подачи кислорода, освещения и связи, могут работать автономно до 96 часов.