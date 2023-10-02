«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы из Новосибирска в Дубай

Авиакомпания «Аэрофлот» С 23 декабря начнет выполнять регулярные рейсы по направлению Новосибирск – Дубай (Аль-Мактум), сообщается на сайте аэропорта «Толмачево».

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на воздушном судне Boeing 737. Продажа авиабилетов на новый рейс уже открылась. Приобрести билеты можно в авиакассах Толмачево и на сайте аэропорта Толмачево.

Кроме авиакомпании «Аэрофлот» рейсы Новосибирск – Дубай выполняют авиакомпании S7 Airlines и flydubai.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2022 года аэропорт обслужил 7,585 миллиона пассажиров (+12,2 % к 2021 году), что является абсолютным рекордом.