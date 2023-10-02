Кувшины с вином возрастом 5 тысяч лет обнаружили в Египте

Кувшины с вином эпохи Первой династии возрастом 5 тысяч лет нашли в Египте

Археологи при раскопках в центральной части Египта обнаружили сотни кувшинов с остатками вина, сообщило Министерство туризма и древностей страны.

«Археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии, работавшая у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге, обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее. Внутри них находились остатки вина», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири отметил, что найденные кувшины весьма большие и сохранились в хорошем состоянии. Он также подчеркнул, что возраст вина в них составляет порядка 5 тысяч лет.

Помимо кувшинов, при раскопках удалось найти погребальную мебель, отметили в Министерстве туризма и древностей страны Египта.