НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Кувшины с вином возрастом 5 тысяч лет обнаружили в Египте

Источник:
РИА Новости
360 0
Кувшины с вином эпохи Первой династии возрастом 5 тысяч лет нашли вЕгипте
Кувшины с вином эпохи Первой династии возрастом 5 тысяч лет нашли в Египте
Фото: © Ministry of Tourism and Antiquities

Археологи при раскопках в центральной части Египта обнаружили сотни кувшинов с остатками вина, сообщило Министерство туризма и древностей страны.

«Археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии, работавшая у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге, обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее. Внутри них находились остатки вина», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири отметил, что найденные кувшины весьма большие и сохранились в хорошем состоянии. Он также подчеркнул, что возраст вина в них составляет порядка 5 тысяч лет.

Помимо кувшинов, при раскопках удалось найти погребальную мебель, отметили в Министерстве туризма и древностей страны Египта.

Еще по теме
Как страны меняли названия
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Легендарный самолет «Дуглас» отреставрируют к 2024 году
Почему в СССР красили края ступеней лестничных пролетов
смотреть все
Жизнь #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Составлен топ лучших смартфонов сентября
Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона
Раскрыта тайна ведьминых кругов
Появилось новое видео Пригожина
Обсуждение (0)
Картина дня
Армяне завершили исход из Нагорного Карабаха
Ленд‑лиз для Киева прекратил действие в США, так и не заработав
Боррель призвал украинцев к трудному бою для вступления в ЕС
Кувшины с вином возрастом 5 тысяч лет обнаружили в Египте
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

Nik3316

да никто в здравом уме до окончания войны строить заводы не будет... только для попила бабла если

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

pepelmetal

Их тела можно к немецкому посольству сваливать!

Asd10

Да ланцету по фик - Миг 29 или F16 . Хотя идея твоя правильная. Украину надо срочно расходовать.