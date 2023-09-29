Осенний призыв-2023: что изменилось в правилах

Осенний призыв на срочную службу с 1 октября стартует во всех субъектах Российской Федерации. Призывников ждут серьезные нововведения — электронные повестки и штрафы за неявку в военкомат.

«Осенний призыв будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря», — сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, начало отправления призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября. Завершится призывная кампания в последний день года — 31 декабря. «Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев», — подчеркнул адмирал.

Электронные повестки

Главное нововведение нынешней осенней призывной кампании — электронные повестки. Приходить они будут на портал «Госуслуги» в виде уведомлений. Если призывник «кликнет» и откроет уведомление, повестка будет считаться врученной. Если он ее проигнорирует и не придет в военкомат, его оштрафуют.

С 1 октября в тестовом режиме запустят Единый реестр военнообязанных. В нем будут аккумулированы все сведения о направляемых и полученных гражданами повестках, явке или неявке в военкомат, а также обжаловании ограничений и результатах рассмотрения таких жалоб. Полностью реестр заработает с 2025 года.

Штрафы

За неявку в военкомат без уважительной причины полагается штраф. Максимальная сумма — 30 тысяч рублей. Также вводится новый штраф до 15 тысяч рублей за неуведомление военкомата о выезде из России дольше чем на шесть месяцев и о возвращении в страну. Соответствующие поправки внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях (статья «О неисполнении обязанностей по воинскому учету»).

Помимо штрафов уклонистов ждут и другие ограничения. Они не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения. Также им временно станут недоступны регистрация автомобилей, оформление кредитов и сделки с недвижимостью.

Кто подлежит призыву

Под осенний призыв 2023 года попадают граждане Российской Федерации мужского пола 2005–1996 годов рождения, не имеющие отсрочки. По закону, призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете (вне зависимости от того, состоят они или нет), а также не пребывающие в запасе.

На срочную службу не призывают мужчин с непогашенной судимостью, арестованных или тех, кто находится под следствием.

В 2023 году на службу в последний раз будут призывать молодых людей до 27 лет, закон о повышении призывного возраста до 30 лет не коснется нынешних новобранцев.

Те россияне, которым в момент вступления закона в силу исполнится 27 лет, не будут подлежать призыву и перейдут в запас. А те, кому в 2023 году исполнилось 28 или 29 лет, уже находятся в запасе, и повестки им вручать не планируется.

Попадут ли зону СВО

Призывники имеют право пройти службу в разных видах Вооруженных сил РФ и родах войск в соответствии с состоянием здоровья и результатами психологического отбора. Помимо ВС РФ служить можно в войсках Национальной гвардии, МЧС и ФСО.

Всех призывников направят служить в соединения и воинские части на территории России, но в новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — они не поедут, не будут их привлекать и к участию в специальной военной операции, подчеркнул Цимлянский.

Треть призывников отправится в учебные соединения и части, где освоит современную военную технику и получит военно-учетную специальность, после чего вернется в войска. Продолжится формирование научных рот, а также и спортивных, сказал контр-адмирал.