Российская нефть проигнорировала западный потолок

Цена российской нефти марки Urals продолжает расти и уже приближается к отметке 100 долларов за баррель, несмотря на действующий ценовой потолок для российской нефти, установленный странами G7 и их союзниками.

Так, стоимость Urals в порту Приморск достигла 85,35 доллара за баррель, в Новороссийске — 86 долларов, пишет Bloomberg. Ценовой потолок для российской нефти, при продаже которой используются услуги западных компаний, составляет 60 долларов за баррель.

После введения санкций российская нефть торговалась со скидкой более 30 долларов к мировым ценам. Однако в последние месяцы премия к эталонной марке Brent сократилась до 13 долларов на фоне сокращения Россией и Саудовской Аравией объемов добычи.

Эксперты отмечают, что растущие цены на нефть свидетельствуют об ослаблении эффективности «западного потолка». Кроме этого, европейские страховщики продолжают обслуживать поставки российской нефти, несмотря на превышение потолка.