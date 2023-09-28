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Российская нефть проигнорировала западный потолок

Источник:
Sibnet.ru
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Цена российской нефти марки Urals продолжает расти и уже приближается к отметке 100 долларов за баррель, несмотря на действующий ценовой потолок для российской нефти, установленный странами G7 и их союзниками.

Так, стоимость Urals в порту Приморск достигла 85,35 доллара за баррель, в Новороссийске — 86 долларов, пишет Bloomberg. Ценовой потолок для российской нефти, при продаже которой используются услуги западных компаний, составляет 60 долларов за баррель.

После введения санкций российская нефть торговалась со скидкой более 30 долларов к мировым ценам. Однако в последние месяцы премия к эталонной марке Brent сократилась до 13 долларов на фоне сокращения Россией и Саудовской Аравией объемов добычи.

Эксперты отмечают, что растущие цены на нефть свидетельствуют об ослаблении эффективности «западного потолка». Кроме этого, европейские страховщики продолжают обслуживать поставки российской нефти, несмотря на превышение потолка.

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Экономика #Недра и ТЭК
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cre

Вспомнилось:- Сколько букв "н" в слове "Таллин"?- Ни одной, потому что это Ревель.

STRYKER9800

Уже почти четверть века требует! И что с него полку?

MuCbE

Заголовок укросми - "Тысячи тонн боеприпасов было потрачено для поражения российских ракет".

Root_in

На моей памяти это уже раз 7))))