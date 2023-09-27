Росавиация решила отучить пилотов от посадок в поле

Росавиация распространила рекомендации о дополнительном обучении летчиков авиакомпаний действиям в случае отказа системы уборки шасси самолета и расчете топлива так, чтобы не пришлось садиться в поле.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, во время переговоров пилотов звучала информация об отказе гидравлической системы. Никто из пассажиров не пострадал, и посадку назвали «чудом в пшеничном поле».

Росавиация назвала аварийную посадку борта в сельхозугодиях «серьезным авиационным инцидентом». В наборе высоты, как цитирует «Коммерсант» Росавиацию, пилоты стали убирать механизацию крыла и шасси, но убралась только механизация. «Дискретный сигнал о неубранных шасси регистрировался до конца полета»,— говорится в сообщении, но экипаж не выявил отказа.

Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний обеспечить выполнение гражданскими летчиками «Общих правил подготовки к полетам». В частности, учитывать при расчете количества топлива возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, уходы на второй круг.

Технические неисправности вроде неуборки шасси или механизации крыла, по данным ведомства, также увеличивают расход топлива, поэтому в подобных случаях пилотам необходимо рассчитывать его запасы по специально разработанным в Росавиации номограммам и таблицам.

Кроме того, руководству авиакомпаний надо дополнительно проверить готовность экипажей к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией машины. Отработать, в частности, порядок взаимодействия между пилотами в кабине и уточнить критерии принятия ими решения о посадке либо уходе на запасной аэродром. На выполнение требований руководителям авиакомпаний дали месяц.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев отказались, сославшись на то, что «инцидент еще расследуется компетентными органами». Кроме технического расследования Росавиации проводится проверка транспортной прокуратуры, а Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ).