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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Росавиация решила отучить пилотов от посадок в поле

Источник:
Sibnet.ru
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Экипаж самолета Airbus A320
Фото: © Уральские авиалинии

Росавиация распространила рекомендации о дополнительном обучении летчиков авиакомпаний действиям в случае отказа системы уборки шасси самолета и расчете топлива так, чтобы не пришлось садиться в поле.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, во время переговоров пилотов звучала информация об отказе гидравлической системы. Никто из пассажиров не пострадал, и посадку назвали «чудом в пшеничном поле».

Росавиация назвала аварийную посадку борта в сельхозугодиях «серьезным авиационным инцидентом». В наборе высоты, как цитирует «Коммерсант» Росавиацию, пилоты стали убирать механизацию крыла и шасси, но убралась только механизация. «Дискретный сигнал о неубранных шасси регистрировался до конца полета»,— говорится в сообщении, но экипаж не выявил отказа.

Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний обеспечить выполнение гражданскими летчиками «Общих правил подготовки к полетам». В частности, учитывать при расчете количества топлива возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, уходы на второй круг.

Технические неисправности вроде неуборки шасси или механизации крыла, по данным ведомства, также увеличивают расход топлива, поэтому в подобных случаях пилотам необходимо рассчитывать его запасы по специально разработанным в Росавиации номограммам и таблицам.

Кроме того, руководству авиакомпаний надо дополнительно проверить готовность экипажей к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией машины. Отработать, в частности, порядок взаимодействия между пилотами в кабине и уточнить критерии принятия ими решения о посадке либо уходе на запасной аэродром. На выполнение требований руководителям авиакомпаний дали месяц.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев отказались, сославшись на то, что «инцидент еще расследуется компетентными органами». Кроме технического расследования Росавиации проводится проверка транспортной прокуратуры, а Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ).

Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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ЧП #Громкое дело #Новосибирск
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Топ комментариев

pepelmetal

Когда гореть начнут, с экипажем внутри, вот это хорошие новости будут

rumatam

за свой счет пусть катит, или она за гос счет съездить желает...........здоровье она теряет. Вон пусть...

Peperz

Или убавить аппетиты топ менеджеров.

saxat

А вы по какому поводу интересуетесь? Сами из "трудовых резервов" будете или как?🤔