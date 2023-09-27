Арабские СМИ заявили, что поражение России невозможно

Поражение российской армии в конфликте на Украине невозможно при любом сценарии, сообщил обозреватель издания Al Arabiya.

«Есть не так уж и много возможных сценариев окончания российско-украинского конфликта. Победа Украины маловероятна, а поражение России — невозможно», — говорится в статье.

По словам автора, будущее Украины определило провальное контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ), начавшееся весной 2023 года. При этом очевидно, что США и европейские государства серьезно изменили свою политику в отношении помощи Киеву не в его пользу.

Сенат США хочет сократить помощь Киеву до 6,15 миллиарда долларов вместо запрошенных Белым домом 24 миллиардов долларов. Проект может повлиять на размер финансовой поддержки Украины на ближайший год.