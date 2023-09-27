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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Арабские СМИ заявили, что поражение России невозможно

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России (ТОС-1А «Солнцепек»)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Поражение российской армии в конфликте на Украине невозможно при любом сценарии, сообщил обозреватель издания Al Arabiya.

«Есть не так уж и много возможных сценариев окончания российско-украинского конфликта. Победа Украины маловероятна, а поражение России — невозможно», — говорится в статье.

По словам автора, будущее Украины определило провальное контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ), начавшееся весной 2023 года. При этом очевидно, что США и европейские государства серьезно изменили свою политику в отношении помощи Киеву не в его пользу.

Сенат США хочет сократить помощь Киеву до 6,15 миллиарда долларов вместо запрошенных Белым домом 24 миллиардов долларов. Проект может повлиять на размер финансовой поддержки Украины на ближайший год.

Тема: Военная операция на Украине
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