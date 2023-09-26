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Более 200 человек пострадали при взрыве заправки в Карабахе

Источник:
Sibnet.ru
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Более 200 человек получили ранения в результате взрыва на заправке в пригороде Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян.

«В результате взрыва на складе топлива число пострадавших превысило 200 человек», — приводит РБК слова Степаняна. Он отметил, что состояние большинства раненых оценивается как тяжелое или крайне тяжелое.

Медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно для оказания помощи. Для спасения пострадавших необходима санитарная авиация, сказал омбудсмен.

Депутат парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Метаксе Акопян сообщила Armenpress, что на заправочной станции выдавали бензин людям, которые уезжали в Армению из Карабаха.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну нее. Жирик то шарил за геополитику, особенно Ближнего Востока и Средней Азии. Боррель просто говорящая...

Asd10

Че они все заныли, Саня?? Неужели что-то пошло не так??

pepelmetal

Когда гореть начнут, с экипажем внутри, вот это хорошие новости будут

nicollaich

А мир жил по правилам Запада?Рилли?Какого Запада?Американского?