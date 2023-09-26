Более 200 человек пострадали при взрыве заправки в Карабахе

Более 200 человек получили ранения в результате взрыва на заправке в пригороде Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян.

«В результате взрыва на складе топлива число пострадавших превысило 200 человек», — приводит РБК слова Степаняна. Он отметил, что состояние большинства раненых оценивается как тяжелое или крайне тяжелое.

Медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно для оказания помощи. Для спасения пострадавших необходима санитарная авиация, сказал омбудсмен.

Депутат парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Метаксе Акопян сообщила Armenpress, что на заправочной станции выдавали бензин людям, которые уезжали в Армению из Карабаха.