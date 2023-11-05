Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях

Жертвы газлайтинга не всегда могут самостоятельно понять, что ими управляют. Но есть признаки, которые помогут распознать манипуляции со стороны партнера и выйти из состояния эмоционального насилия.

Газлайтинг — форма эмоционального насилия, когда манипулятор систематически обесценивает партнера, отрицает или переопределяет факты, заставляя жертву сомневаться в реальности и в собственной адекватности. Таким образом, дезориентируя и подчиняя ее.

Признаки газлайтинга

Сомнение в вашем здравомыслии. Люди используют газлайтинг, когда не хотят признать свою неправоту. Тревожным сигналом могут быть фразы: «У тебя паранойя», «Ты все выдумываешь», «Все в твоей голове».

Переписывание прошлого. Остерегайтесь фраз: «Я такого не говорил» или «Такого не было». Такой прием манипуляторов очень эффективен, потому что спустя продолжительное время бывает трудно вспомнить детали. Уверенность в словах — единственный способ защититься от газлайтинга.

Минимизация ущерба. Агрессор может сглаживать углы в своем поведении или выражениях. Например, на претензию жертвы: «Ты меня ударил», он ответит: «Не преувеличивай, это была всего лишь легкая пощечина».

Нормализация плохого поведения. Газлайтер будет отрицать проблему, говоря, что такое поведение или ситуация вполне нормальны. Переживания и боль партнера в таком случае нивелируются утверждениями, что все проходят через такие ситуации.

Давление на сочувствие. В этом случае обидный поступок оправдывается тем, что так было нужно для некоего исцеления. Газлайтер рассчитывает на эмпатию партнера. Он уверен, что партнер не захочет, чтобы ему было больно и примет его поведение.

Перекладывание вины. Газлайтер будет постоянно заставлять жертву испытывать чувство вины, в том числе за собственные отрицательные поступки.

Например, манипулятор может объяснить неудачу на работе тем, что ему названивала «со своими глупыми вопросами» и отвлекала жена, и сорвать на ней зло. Или объяснить измену тем, что партнерша стала какой-то не такой, или вообще тяжелым детством и обвинить партнершу в непонимании.

Жертва газлайтинга начинает сомневаться в себе, думая: «Не я ли создаю проблемы?». Единственный способ защититься – сохранить убежденность в своей правоте. Прием, который здесь поможет – проговаривать свою версию вслух.

Проекция. Тревожный сигнал, когда газлайтер обвиняет жертву в негативных намерениях, которые есть у него самого. Это может сбить с толку, особенно, если у партнера уже ослаблена вера в себя. Цель — поставить себя в оборонительное положение и сместить источник негатива на жертву.

Три шага к спасению

Первый шаг — разговор. Сначала спокойно поговорить с человеком и сказать, что чувствуете неуважение. Если партнер вас услышит, а затем изменит свое поведение, возможно, это не было целенаправленной манипуляцией.

Если партнер пытается прекратить разговор и не принимает замечания, очередной раз говоря, что это надумано, переходите ко второму шагу.

Второй шаг — мирное отстранение. Отстранившись от человека, узнайте мнение других людей. Лучше обратиться к профессионалу или хотя бы людям, которым доверяете. Взгляд со стороны поможет более объективно разобраться в ситуациях. Если партнер начнет препятствовать такому общению, вероятно, это манипулятор (газлайтеры обычно стараются минимизировать внешние контакты партнера).

Если выяснили, что рядом с газлайтер, нет другого пути, кроме как уйти из отношений. Хотя это трудно из-за эмоциональной привязанности. Но это единственный путь к исцелению.

Третий шаг — восстановить самооценку и любовь к себе. Для этого нужно сосредоточиться на себе, уделить внимание здоровью: начать правильно питаться, высыпаться, заниматься спортом. Стоит вернуться к любимому хобби и больше общаться с людьми, с которыми хорошо. В тяжелых случаях стоит обратиться за профессиональной помощью.