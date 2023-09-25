РПЦ хочет запретить аборты после 8 недель

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает снизить разрешенный срок прерывания в беременности в России с нынешних 12 до 8 недель, сообщил на заседании Всероссийского форума Всемирного русского народного собора в Новосибирске председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

#Здоровье Чем опасен аборт в первую беременность

«Мы сужаем коридор в государственных клиниках за счет таких организационных мер, как снижение допустимого срока аборта. У нас до 12 недель разрешается аборт, а в Германии — до восьми недель», — цитирует ТАСС Лукьянова.

По его словам, опытные акушеры-гинекологи отмечают, что при снижении до восьми недель разрешенного срока аборта получается «примерно 60% спасенных жизней», поскольку «основное количество женщин приходят делать аборт на девятой неделе» беременности. «В Германии не зря ввели восемь недель, у нас же пока —12», — сказал представитель РПЦ.

Он также полагает, что прекращение выдачи лицензий на производство абортов в частных клиниках и установление государственного контроля в этой сфере приведет к резкому снижению числа абортов.