Ответы врачей: чем опасен аборт в первую беременность

Гинекологи активно отговаривают женщин от аборта, если беременность первая. Почему риски бесплодия и других негативных последствий для здоровья у нерожавших выше?

Применяются три основных метода прерывания беременности: медикаментозный (прием таблеток) на сроке до 6 недель, вакуумный (отсасыватель создает отрицательное давление в матке и удаляет плодное яйцо) на сроке до 5 недель и хирургический (выскабливание полости матки хирургическими инструментами) — до 12 недель.

«Прерывание первой беременности любым способом может привести к бесплодию, особенно после хирургического аборта, так как это травма эндометрия (внутренней слизистой оболочки тела матки) и приводит к спаечному процессу (образование спаек)», — прокомментировала Sibnet.ru врач акушер-гинеколог «Инвитро- Приморье» Наталья Стабровская.

В случае прерывания первой беременности риски негативных последствий выше и их больше. Именно поэтому врачи настоятельно советуют подумать нерожавшим девушкам. В случае аборта во время второй и последующих беременностях у женщины уже есть хотя бы один ребенок.

Последствия первого аборта

Из-за первого аборта в последствии у женщины могут возникнуть привычные выкидыши — организм запомнит сценарий вынашивания первого ребенка и будет его повторять.

Может развиться неспособность к вынашиванию из-за потери эластичности шейки матки, особенно после хирургического аборта, так как ее впервые раскроют принудительно.

Кроме того, аборт это всегда огромный гормональный стресс. Во время вынашивания плода организм женщины глобально перестраивается. И если беременность прерывается искусственно, организму необходимо мгновенно вернуться в исходное состояние. Это никогда не проходит бесследно.

У кого-то адаптация пройдет более-менее, а у кого-то последуют серьезные эндокринные нарушения. Как результат — нерегулярные менструации, психические нарушения, набор веса и множеством других негативных последствий для организма.

Какой метод опасней

По словам гинеколога, щадящий и приоритетный метод – медикаментозный. Женщина принимает специальные гормональные препараты под наблюдением врача (обычно это две таблетки с определенным интервалом). Они приводят к гибели плода, отслойке плодного яйца, а затем сокращают матку для его выведения.

Плюсы этого метода, в том, что нет механического воздействия на матку. Но гормональные сбои и их последствия в будущем не исключены. Кроме того, бывают случаи, что отслойка происходит не полностью, выходят не все оболочки, и все равно приходится вычищать матку другими способами.

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Самый опасный для первой беременности — хирургический метод. Его делают врачи практически вслепую, поэтому могут быть повреждения эндометрия, которые затем грозят рубцами и проблемами при следующих беременностях — плодное яйцо может слабо закрепляться.

И как уже говорилось, при первой беременности при этом методе расширяют шейку матки, когда она еще не готова. Это приводит к ее травмам, снижению эластичности, а при следующей желанной беременности она может преждевременно раскрыться и возникнет риск потерять ребенка.

Вакуумный аборт более щадящий, чем хирургический. Но после него также возможны осложнения, например, при неудачной операции повреждаются мышечные стенки матки.

Но самостоятельно выбирать способ прерывания беременности не стоит. Он зависит не только от срока беременности, но и других факторов. «Метод прерывания беременности определяет врач и обсуждает все риски с пациенткой», — заключила Сбаровская.