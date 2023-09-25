Врачи спасли омича после попытки увеличить член

Урологи из омской областной клинической больницы спасли мужчину, который неудачно попытался увеличить член с помощью вазелинового масла, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчина вводил себе под кожу полового органа вазелиновое масло, чтобы доставить партнерше «новые ощущения и более яркий оргазм». Впервые он попробовал подобную инъекцию, когда ему было 28 лет. В отделение урологии больницы он обратился в 32 года с жалобами на появление плотных бугорков, покраснения, отечности и болезненности на коже пениса. У него установили диагноз — олеогранулема пениса.

«Это не инфекция, не вирус, не следствие патологического развития половых органов. Дело в том, что вазелин распространяется между кожным покровом и оболочками пениса, действительно изменяя размеры органа. Но через некоторое время ткани вступают в реакцию, вызывающую аллергию, воспаление и нагноение. Ведь обычно пациенты вводят гели в септических условиях», — говорится в сообщении.

Мужчине пришлось провести две операции с перерывом в четыре месяца, на второй ему реконструировали половые органы «путем отделения пениса от мошонки».

Омич быстро шел на поправку, хоть и репродуктивная функция восстанавливалась еще месяц. Врачи добавили, что мужчинам не стоит самостоятельно пытаться увеличить половые органы, а подобные операции в домашних условиях ведут к печальным последствиям.