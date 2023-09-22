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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Севший в поле Airbus A320 законсервируют и огородят

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет Airbus A320, севший в пшеничном поле в Новосибирской области, законсервируют, а также оградят забором, сообщает пресс-служба компании «Уральские авиалинии».

«Самолет пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев, поэтому на воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению», — говорится в сообщении.

Вокруг самолета сейчас устанавливается ограждение. Сейчас самолет круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили теплые времянки на шесть человек.

По предварительной технической оценке специалистов, воздушное судно в хорошем состоянии. Самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полеты.

«Когда мы закончим оценку состояния силовых элементов, будем поэтапно заменять поврежденные элементы вентилятора двигателя. Программа работ уже есть, она включает оценку силовых элементов лайнера: узлы крепления шасси, замена элементов двигателя», — говорится в сообщении.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, во время переговоров пилотов звучала информация об отказе гидравлической системы. Никто из пассажиров не пострадал, и посадку назвали «чудом в пшеничном поле».


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ball-n-wall

Походу вообще о многом предстоит забыть...

kygear

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Удавиков

соболезнования родным и близким

Asd10

Ему лечиться надо. Совсем плохой стал.