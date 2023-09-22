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Губернатор пообещал разобраться с дефицитом бензина в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Омска столкнулись с отсутствием бензина на заправках, в том числе АЗС «Газпромнефти», губернатор региона Виталий Хоценко обещал разобраться в ситуации.

Жители жалуются в соцсетях, что на ряде заправок АЗС «Газпромнефти» нет бензина, а только газ. При этом эта компания — крупный поставщик нефтепродуктов в стране.

«Вижу сообщения в СМИ и социальных сетях о ситуации с дефицитом топлива. Поручил министру энергетики Владимиру Юрьевичу Шнипко проработать вопрос увеличения количества бензовозов для доставки топлива в город Омск и Омскую область с основными поставщиками горючего. Кроме того, обсудим сложившуюся ситуацию с нашими партнерами. Буду держать вас в курсе», — написал в телеграм-канале Виталий Хоценко.

Замминистра энергетики Павел Сорокин накануне заявил, что половина производимых в России нефтепродуктов идет на экспорт и дефицит дизеля отмечается не только в нашей стране. По его словам, власти в курсе проблемы и работают над ее решением.

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