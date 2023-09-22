Губернатор пообещал разобраться с дефицитом бензина в Омской области

Жители Омска столкнулись с отсутствием бензина на заправках, в том числе АЗС «Газпромнефти», губернатор региона Виталий Хоценко обещал разобраться в ситуации.
Жители жалуются в соцсетях, что на ряде заправок АЗС «Газпромнефти»
нет бензина, а только газ. При этом эта компания — крупный поставщик
нефтепродуктов в стране.
«Вижу сообщения в СМИ и социальных сетях о ситуации с
дефицитом топлива. Поручил министру энергетики Владимиру Юрьевичу Шнипко
проработать вопрос увеличения количества бензовозов для доставки топлива в
город Омск и Омскую область с основными поставщиками горючего. Кроме того,
обсудим сложившуюся ситуацию с нашими партнерами. Буду держать вас в курсе», —
написал в телеграм-канале Виталий Хоценко.
Замминистра энергетики Павел Сорокин накануне заявил,
что половина производимых в России нефтепродуктов идет на экспорт и дефицит
дизеля отмечается не только в нашей стране. По его словам, власти в курсе
проблемы и работают над ее решением.