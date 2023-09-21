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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон запретил ВСУ атаковать Россию американским оружием

Источник:
Sibnet.ru
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Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предостерег главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного от использования оружия США на территории России.

Предупреждение последовало после того, как украинские военные атаковали Кремль беспилотными аппаратами, пишет издание Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Автор материала отметил, что Пентагон придерживается «расчетливого подхода» к поставке вооружения на Украину. В частности, это касается передачи ВСУ систем залпового огня HIMARS и истребителей F-16.

Удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина был нанесен в ночь на 3 мая. Позднее стало известно, что главы государства в этот момент в Кремле не было.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Оружие
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