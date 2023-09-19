Цифровое удостоверение заменит бумажный паспорт

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», который можно будет использовать вместо бумажного документа.

Теперь предъявление документа с использованием мобильного приложения системы «Госуслуг» приравнивается к предъявлению аналогичного документа в бумажном виде. При этом за гражданами остается право использования бумажных документов.

Кроме паспорта, оцифруют и другие удостоверения личности. Правительству поручили в трехмесячный срок по согласованию с ФСБ определить перечень документов, которые могут предоставляться через мобильное приложение.

В феврале этого года глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести цифровое удостоверение личности, которое можно подтвердить с помощью портала «Госуслуг», используя специальный QR-код.