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Россия продлила продовольственное эмбарго

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2024 года действия продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Впервые продовольственное эмбарго ввели в 2014 года. В список запрещенных попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из Евросоюза, США, Австралии, Норвегии, Канады и Украины.

Санкции предусматривают уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в нарушение правил. Так, за первые пять лет действия ограничений Россельхознадзор уничтожил 36,17 тысячи тонн санкционной продукции.

Российское эмбарго было введено в ответ на санкции Евросоюза, принятые в июле 2014 года на фоне присоединения Крыма к России, а также из-за ситуации на Украине.

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Политика #Россия #Торговля
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