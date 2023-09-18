НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач показала комплекс упражнений для тонкой талии. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
1333 0

Врач-терапевт Оксана Драпкина посоветовала простой комплекс из 20 упражнений для выполнения дома для укрепления мышечного корсета и формирования тонкой талии.

«Существует мнение, что иметь правильную осанку можно и без тренировок одним усилием воли, а избавиться от сутулости, накачав спину. На самом деле только хорошее развитие мышц спины, брюшного пресса, трапециевидных мышц, то, что называется мышечным корсетом, даст нам прямой позвоночник, втянутый живот, тонкую талию», — написала «ВКонтакте» Драпкина.

По ее словам, укрепление мышечного корсета минимизирует нагрузку на сегменты позвоночника, равномерно распределив ее, тем самым предохраняя от таких заболеваний, как остеохондроз, межпозвоночная грыжа, искривление позвоночника.

Комплекс упражнений можно выполнять в удобное время, но не позднее трех часов до сна, и не ранее одного часа после еды 2-3 раза в неделю. Начиная от пяти повторов комплекса постепенно доведя до 15-20.

Еще по теме
Врач предостерег от регулярной ночной работы
Эксперт рассказал о плюсах и минусах орального секса
Определены самые неспортивные регионы России
Врач перечислила опасные офисные привычки
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Фитнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Стартовал второй сезон сериала «Зимородок»
Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский признал проблемы с контрнаступлением
Трамп предложил Украине отдать часть территорий России
Буданов высказался о возможных парадах победы в Москве или Киеве
Байден заявит о планах реформировать Совбез ООН
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Nik3316

"ВСУ успешно продвигаются вперед" два поля, три деревни... минус 50-70 тыс. бойцов... интересное у вас...

MuCbE

Не забывай что кусты их назад отбрасывают. Грозный соперник

MuCbE

Как он свою больную фантазию из головы вытащит и покажет?

mosquito__2010

У рагулей всё всегда на деревьях растёт. И пенсии европейские тоже.