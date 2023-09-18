Врач показала комплекс упражнений для тонкой талии. ВИДЕО

Врач-терапевт Оксана Драпкина посоветовала простой комплекс из 20 упражнений для выполнения дома для укрепления мышечного корсета и формирования тонкой талии.

«Существует мнение, что иметь правильную осанку можно и без тренировок одним усилием воли, а избавиться от сутулости, накачав спину. На самом деле только хорошее развитие мышц спины, брюшного пресса, трапециевидных мышц, то, что называется мышечным корсетом, даст нам прямой позвоночник, втянутый живот, тонкую талию», — написала «ВКонтакте» Драпкина.

По ее словам, укрепление мышечного корсета минимизирует нагрузку на сегменты позвоночника, равномерно распределив ее, тем самым предохраняя от таких заболеваний, как остеохондроз, межпозвоночная грыжа, искривление позвоночника.

Комплекс упражнений можно выполнять в удобное время, но не позднее трех часов до сна, и не ранее одного часа после еды 2-3 раза в неделю. Начиная от пяти повторов комплекса постепенно доведя до 15-20.