НАВЕРХ
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Владелец взыщет компенсацию за поврежденное при посадке Airbus поле

Источник:
Sibnet.ru
205 2
Аварийная посадка Airbus A320 в Новосибирской области
Фото: © Уральские авиалинии

Власти Убинского района Новосибирской области и владелец пшеничного поля, на которое приземлился самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» планируют получить компенсацию ущерба с авиакомпании, рассказал глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.

«Я разговаривал с владельцем поля, сказал, что маленько все это переживем и потом будем ущерб подавать в "Уральские авиалинии"», — рассказал ТАСС Конюк.

Гендиректор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов уже говорил, что готов заплатить компенсацию за повреждение поля, но пока неизвестно, как они будут забирать самолет.

Оценить ущерб полю можно будет только после вывоза самолета.

«Туда придут краны, туда придет техника большегрузная, что дальше будет — эвакуировать его будут, вытаскивать или на месте разбирать на запчасти — никто этого не знает. То, что испорчено - это только начало», — сказал глава.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, во время переговоров пилотов звучала информация об отказе гидравлической системы.

Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Пассажиры аварийно севшего Airbus прибыли в Омск на поезде
Авиакомпания рассказала о пилотах, посадивших Airbus в поле
Чудо на пшеничном поле: как пилоты спасли пассажиров и самолет
Аварийные посадки со счастливым концом. СПРАВКА
смотреть все
Экономика #Деньги #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (2)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Фото с места аварийной посадки Airbus
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

Uynachalnica

И как это, знали о дырах и отпустили?

viktor1.82

И "мат" какие то дегенераты ставят минусы....вся страна знала, что он не чист на руку ещё при Ельцине,...

колобок11

Он не сметану съел - он страну продал!