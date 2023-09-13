Владелец взыщет компенсацию за поврежденное при посадке Airbus поле

Власти Убинского района Новосибирской области и владелец пшеничного поля, на которое приземлился самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» планируют получить компенсацию ущерба с авиакомпании, рассказал глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.

«Я разговаривал с владельцем поля, сказал, что маленько все это переживем и потом будем ущерб подавать в "Уральские авиалинии"», — рассказал ТАСС Конюк.

Гендиректор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов уже говорил, что готов заплатить компенсацию за повреждение поля, но пока неизвестно, как они будут забирать самолет.

Оценить ущерб полю можно будет только после вывоза самолета.

«Туда придут краны, туда придет техника большегрузная, что дальше будет — эвакуировать его будут, вытаскивать или на месте разбирать на запчасти — никто этого не знает. То, что испорчено - это только начало», — сказал глава.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, во время переговоров пилотов звучала информация об отказе гидравлической системы.