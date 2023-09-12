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Путин уклончиво оценил вероятность новой мобилизации

Источник:
РБК
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Повестка
Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума не стал прямо отвечать на вопрос о возможности новой волны мобилизации в стране.

Глава государства рассказал, что за последние полгода 270 тысяч человек в России добровольно подписали контракты на военную службу. Процесс продолжается, ежедневно порядка 1500 человек приходят подписывать контракт, добавил он.

«Люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут, сознательно и добровольно, защищая интересы Родины», — отметил Путин.

Частичная мобилизация в 2022 году была объявлена 21 сентября, в конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении задания по мобилизации — всего было призвано 300 тысяч человек.

В начале сентября в Сети появился «приказ» о частичной мобилизации, подписанный Сергеем Шойгу. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал документ украинской фальшивкой.

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Политика #Россия #Армия
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