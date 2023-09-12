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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Аварийно севший самолет «Уральских авиалиний» отлетал 20 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Airbus A320-214 «Уральских авиалиний»
Фото: © Юлиана Гончарова, russianplanes.net

Самолет Airbus A320-214 «Уральских авиалиний», аварийно севший в поле в Новосибирской области, выпустили около 20 лет назад. Авиакомпания эксплуатирует его 10 лет.

Airbus A320-214 с бортовым номером RA-73805 был выпущен заводом в Тулузе в феврале 2004 года и тогда же совершил первый полет, следует из данных Flightradar24 и Russianplanes.net.

«Уральские авиалинии» взяли самолет в операционный лизинг в 2013 году. До этого он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями.

Сертификат летной годности на судно действует по 31 декабря 2024 года.

Самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, во вторник не смог приземлится в аэропорту прибытия из-за проблем с гидравликой и был перенаправлен в Новосибирск. Однако воздушному судну пришлось сесть на поле в Убинском районе области. Никто из 167 человек на борту не пострадал.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск #Омск
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